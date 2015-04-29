daily signal with technical analysis -ramasubburam trading system

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PAIR NAMEGBPAUD
BUY OR SELLSELL
ENTRY POINT1.82599
STOP LOSS1.83053
TAKE PROFIT 11.82398
TAKE PROFIT 21.82177
TAKE PROFIT 3
MACD ALERTSELL
RSI ALERTSELL
MY INDICATOR ALERTSELL

 

Monday, 3 November

5:58:32 a.m

(GMT + 0:00) 

 
PAIR NAMEAUDUSD
BUY OR SELLBUY
ENTRY POINT0.87526
STOP LOSS0.87185
TAKE PROFIT 10.87704
TAKE PROFIT 20.87967
TAKE PROFIT 3
MACD ALERTBUY
RSI ALERTBUY
MY INDICATOR ALERTBUY
 
PAIR NAMEAUDJPY
BUY OR SELLBUY
ENTRY POINT99.015
STOP LOSS98.285
TAKE PROFIT 199.423
TAKE PROFIT 2100.013
TAKE PROFIT 3100.481
MACD ALERTBUY
RSI ALERTBUY
MY INDICATOR ALERTBUY


 

AUDJPY BUY  

 
GBPUSD BUY TARGET 1.60152 
 
PAIR NAME:NZDUSD
BUY OR SELL:BUY
ENTRY POINT:0.77571
STOP LOSS:0.77313
TAKE PROFIT 1:0.77728
TAKE PROFIT 2:0.7794
TAKE PROFIT 3:0.78233
MACD ALERT:BUY
RSI ALERT:BUY
MY INDICATOR ALERT:BUY
 
NZDUSD BUY CHART
 
GBPNZD BUY TARGET 2.07157
 
ramasubburam:
100 pips over
 
PAIR NAME:EURUSD
BUY OR SELL:SELL
ENTRY POINT:1.25453
STOP LOSS:1.25716
TAKE PROFIT 1:1.25311
TAKE PROFIT 2:1.25132
TAKE PROFIT 3:1.24981
MACD ALERT:SELL
RSI ALERT:SELL
MY INDICATOR ALERT:SELL
 
PAIR NAME:GBPAUD
BUY OR SELL:BUY
ENTRY POINT:1.83579
STOP LOSS:1.82996
TAKE PROFIT 1:1.83828
TAKE PROFIT 2:1.84143
TAKE PROFIT 3:1.8443
MACD ALERT:BUY
RSI ALERT:BUY
MY INDICATOR ALERT:BUY
 
PAIR NAME:GBPUSD
BUY OR SELL:SELL
ENTRY POINT:1.59805
STOP LOSS:1.60036
TAKE PROFIT 1:1.59668
TAKE PROFIT 2:1.59505
TAKE PROFIT 3:1.59347
MACD ALERT:SELL
RSI ALERT:SELL
MY INDICATOR ALERT:SELL
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