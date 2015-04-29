daily signal with technical analysis -ramasubburam trading system
|PAIR NAME
|AUDUSD
|BUY OR SELL
|BUY
|ENTRY POINT
|0.87526
|STOP LOSS
|0.87185
|TAKE PROFIT 1
|0.87704
|TAKE PROFIT 2
|0.87967
|TAKE PROFIT 3
|MACD ALERT
|BUY
|RSI ALERT
|BUY
|MY INDICATOR ALERT
|BUY
|PAIR NAME:
|NZDUSD
|BUY OR SELL:
|BUY
|ENTRY POINT:
|0.77571
|STOP LOSS:
|0.77313
|TAKE PROFIT 1:
|0.77728
|TAKE PROFIT 2:
|0.7794
|TAKE PROFIT 3:
|0.78233
|MACD ALERT:
|BUY
|RSI ALERT:
|BUY
|MY INDICATOR ALERT:
|BUY
|PAIR NAME:
|EURUSD
|BUY OR SELL:
|SELL
|ENTRY POINT:
|1.25453
|STOP LOSS:
|1.25716
|TAKE PROFIT 1:
|1.25311
|TAKE PROFIT 2:
|1.25132
|TAKE PROFIT 3:
|1.24981
|MACD ALERT:
|SELL
|RSI ALERT:
|SELL
|MY INDICATOR ALERT:
|SELL
|PAIR NAME:
|GBPAUD
|BUY OR SELL:
|BUY
|ENTRY POINT:
|1.83579
|STOP LOSS:
|1.82996
|TAKE PROFIT 1:
|1.83828
|TAKE PROFIT 2:
|1.84143
|TAKE PROFIT 3:
|1.8443
|MACD ALERT:
|BUY
|RSI ALERT:
|BUY
|MY INDICATOR ALERT:
|BUY
|PAIR NAME:
|GBPUSD
|BUY OR SELL:
|SELL
|ENTRY POINT:
|1.59805
|STOP LOSS:
|1.60036
|TAKE PROFIT 1:
|1.59668
|TAKE PROFIT 2:
|1.59505
|TAKE PROFIT 3:
|1.59347
|MACD ALERT:
|SELL
|RSI ALERT:
|SELL
|MY INDICATOR ALERT:
|SELL
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Monday, 3 November
5:58:32 a.m
(GMT + 0:00)