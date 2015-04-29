daily signal with technical analysis -ramasubburam trading system - page 2
|PAIR NAME:
|AUDUSD
|BUY OR SELL:
|SELL
|ENTRY POINT:
|0.87064
|STOP LOSS:
|0.87538
|TAKE PROFIT 1:
|0.86889
|TAKE PROFIT 2:
|0.86707
|TAKE PROFIT 3:
|0.86486
|MACD ALERT:
|SELL
|RSI ALERT:
|SELL
|MY INDICATOR ALERT:
|SELL
|PAIR NAME:
|EURUSD
|BUY OR SELL:
|BUY
|ENTRY POINT:
|1.24055
|STOP LOSS:
|1.23465
|TAKE PROFIT 1:
|1.24276
|TAKE PROFIT 2:
|1.24486
|TAKE PROFIT 3:
|MACD ALERT:
|BUY
|RSI ALERT:
|BUY
|MY INDICATOR ALERT:
|BUY
|PAIR NAME:
|GBPUSD
|BUY OR SELL:
|BUY
|ENTRY POINT:
|1.58392
|STOP LOSS:
|1.58057
|TAKE PROFIT 1:
|1.58635
|TAKE PROFIT 2:
|1.58871
|TAKE PROFIT 3:
|1.59124
|MACD ALERT:
|BUY
|RSI ALERT:
|BUY
|MY INDICATOR ALERT:
|BUY
audcad buy target 0.98155
|PAIR NAME:
|EURCAD
|BUY OR SELL:
|BUY
|ENTRY POINT:
|1.41771
|STOP LOSS:
|1.4148
|TAKE PROFIT 1:
|1.42041
|TAKE PROFIT 2:
|1.42357
|TAKE PROFIT 3:
|1.42961
|MACD ALERT:
|BUY
|RSI ALERT:
|BUY
|MY INDICATOR ALERT:
|BUY
|PAIR NAME:
|CHFJPY
|BUY OR SELL:
|SELL
|ENTRY POINT:
|118.287
|STOP LOSS:
|118.685
|TAKE PROFIT 1:
|118.105
|TAKE PROFIT 2:
|117.852
|TAKE PROFIT 3:
|117.58
|MACD ALERT:
|SELL
|RSI ALERT:
|SELL
|MY INDICATOR ALERT:
|SELL
|PAIR NAME:
|EURAUD
|BUY OR SELL:
|SELL
|ENTRY POINT:
|1.43846
|STOP LOSS:
|1.44179
|TAKE PROFIT 1:
|1.43704
|TAKE PROFIT 2:
|1.43557
|TAKE PROFIT 3:
|1.43402
|MACD ALERT:
|SELL
|RSI ALERT:
|SELL
|MY INDICATOR ALERT:
|SELL
|PAIR NAME:
|GBPNZD
|BUY OR SELL:
|SELL
|ENTRY POINT:
|2.04082
|STOP LOSS:
|2.046688
|TAKE PROFIT 1:
|2.03771
|TAKE PROFIT 2:
|2.0339
|TAKE PROFIT 3:
|2.02974
|MACD ALERT:
|SELL
|RSI ALERT:
|SELL
|MY INDICATOR ALERT:
|SELL
|PAIR NAME:
|USDCHF
|BUY OR SELL:
|SELL
|ENTRY POINT:
|0.96348
|STOP LOSS:
|0.96651
|TAKE PROFIT 1:
|0.96208
|TAKE PROFIT 2:
|0.96053
|TAKE PROFIT 3:
|0.95917
|MACD ALERT:
|SELL
|RSI ALERT:
|SELL
|MY INDICATOR ALERT:
|SELL
EURUSD BUY target point 1.25136
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