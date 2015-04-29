daily signal with technical analysis -ramasubburam trading system - page 2

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PAIR NAME:AUDUSD
BUY OR SELL:SELL
ENTRY POINT:0.87064
STOP LOSS:0.87538
TAKE PROFIT 1:0.86889
TAKE PROFIT 2:0.86707
TAKE PROFIT 3:0.86486
MACD ALERT:SELL
RSI ALERT:SELL
MY INDICATOR ALERT:SELL
 
PAIR NAME:EURUSD
BUY OR SELL:BUY
ENTRY POINT:1.24055
STOP LOSS:1.23465
TAKE PROFIT 1:1.24276
TAKE PROFIT 2:1.24486
TAKE PROFIT 3:
MACD ALERT:BUY
RSI ALERT:BUY
MY INDICATOR ALERT:BUY
 
PAIR NAME:GBPUSD
BUY OR SELL:BUY
ENTRY POINT:1.58392
STOP LOSS:1.58057
TAKE PROFIT 1:1.58635
TAKE PROFIT 2:1.58871
TAKE PROFIT 3:1.59124
MACD ALERT:BUY
RSI ALERT:BUY
MY INDICATOR ALERT:BUY
 
audcad buy target 0.98155
 
PAIR NAME:EURCAD
BUY OR SELL:BUY
ENTRY POINT:1.41771
STOP LOSS:1.4148
TAKE PROFIT 1:1.42041
TAKE PROFIT 2:1.42357
TAKE PROFIT 3:1.42961
MACD ALERT:BUY
RSI ALERT:BUY
MY INDICATOR ALERT:BUY
 
PAIR NAME:CHFJPY
BUY OR SELL:SELL
ENTRY POINT:118.287
STOP LOSS:118.685
TAKE PROFIT 1:118.105
TAKE PROFIT 2:117.852
TAKE PROFIT 3:117.58
MACD ALERT:SELL
RSI ALERT:SELL
MY INDICATOR ALERT:SELL
 
PAIR NAME:EURAUD
BUY OR SELL:SELL
ENTRY POINT:1.43846
STOP LOSS:1.44179
TAKE PROFIT 1:1.43704
TAKE PROFIT 2:1.43557
TAKE PROFIT 3:1.43402
MACD ALERT:SELL
RSI ALERT:SELL
MY INDICATOR ALERT:SELL
 

gbpnzd sell

 

PAIR NAME:GBPNZD
BUY OR SELL:SELL
ENTRY POINT:2.04082
STOP LOSS:2.046688
TAKE PROFIT 1:2.03771
TAKE PROFIT 2:2.0339
TAKE PROFIT 3:2.02974
MACD ALERT:SELL
RSI ALERT:SELL
MY INDICATOR ALERT:SELL
 
PAIR NAME:USDCHF
BUY OR SELL:SELL
ENTRY POINT:0.96348
STOP LOSS:0.96651
TAKE PROFIT 1:0.96208
TAKE PROFIT 2:0.96053
TAKE PROFIT 3:0.95917
MACD ALERT:SELL
RSI ALERT:SELL
MY INDICATOR ALERT:SELL
 
EURUSD BUY target point 1.25136
12345678910
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