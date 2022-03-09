Experts: Sophia1_1
Buon giorno Vangabestia,
in this version there is no code. Please can upload once more?
Regards
Meta
Hello! Your opening is not very good, the risk is relatively large
I backtestet your code. I make profit every time but the last 2 positions are very expensive and costs 90% of margin.
Psychotica:
I backtestet your code. I make profit every time but the last 2 positions are very expensive and costs 90% of margin.
I backtestet your code. I make profit every time but the last 2 positions are very expensive and costs 90% of margin.
You can to setting in different ...and how much money have in capital? If use 10000$ use 0,01 lots ...Send me please your results if you can.
lost lost and lost
Hola, esto es una DEMO no??
pineda69:
Hola, esto es una DEMO no??
Hola, esto es una DEMO no??
Sí, esta es una demo pero si usted va a ver www.forexfactory.com resultados reales, el problema es que en esta cuenta son menos de 7 EA de trabajo, incluyendo Sophia1.1.
Lo siento por mi español.
Julius "vangabestia"
Lo siento por mi español.
Julius "vangabestia"
barauskas:
|Symbol
|EURUSDFXF (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.03.30 17:01 - 2011.09.30 00:59 (2007.01.14 - 2011.12.31)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MMType=1; UseClose=false; UseAdd=true; LotExponent=2; slip=3; Lots=0.01; LotsDigits=2; TakeProfit=100; Stoploss=500; TrailStart=10; TrailStop=10; PipStep=30; MaxTrades=10; UseEquityStop=false; TotalEquityRisk=20; UseTrailingStop=false; UseTimeOut=false; MaxTradeOpenHours=48;
|Bars in test
|28117
|Ticks modelled
|34632921
|Modelling quality
|99.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|1000000.00
|Total net profit
|139526.34
|Gross profit
|202305.76
|Gross loss
|-62779.42
|Profit factor
|3.22
|Expected payoff
|151.82
|Absolute drawdown
|250112.86
|Maximal drawdown
|255237.12 (25.39%)
|Relative drawdown
|25.39% (255237.12)
|Total trades
|919
|Short positions (won %)
|493 (63.29%)
|Long positions (won %)
|426 (70.66%)
|Profit trades (% of total)
|613 (66.70%)
|Loss trades (% of total)
|306 (33.30%)
|Largest
|profit trade
|10516.48
|loss trade
|-21258.24
|Average
|profit trade
|330.03
|loss trade
|-205.16
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|26 (437.32)
|consecutive losses (loss in money)
|11 (-48581.52)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|16135.68 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-48581.52 (11)
|Average
|consecutive wins
|7
|consecutive losses
|4
Me podria poner el enlace de forex factory, porque no lo encuentro. Gracias.
Me podria poner el enlace de Forex Factory, porque no lo encuentro.Gracias.
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Sophia1_1:
Author: Giulio Bucci