Experts: Sophia1_1

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Sophia1_1:

My first trading System using simple pattern.

Author: Giulio Bucci

 

Buon giorno Vangabestia,

in this version there is no code. Please can upload once more?

Regards

Meta

 
Hello! Your opening is not very good, the risk is relatively large
 
I backtestet your code. I make profit every time but the last 2 positions are very expensive and costs 90% of margin.
 
Psychotica:
I backtestet your code. I make profit every time but the last 2 positions are very expensive and costs 90% of margin.


You can to setting in different ...and how much money have in capital? If use 10000$ use 0,01 lots ...Send me please your results if you can.

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lost lost and lost
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Hola, esto es una DEMO no??
 
pineda69:
Hola, esto es una DEMO no??
Sí, esta es una demo pero si usted va a ver www.forexfactory.com resultados reales, el problema es que en esta cuenta son menos de 7 EA de trabajo, incluyendo Sophia1.1.

Lo siento por mi español.
Julius "vangabestia"
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barauskas:

Symbol EURUSDFXF (Euro vs US Dollar)
Period 1 Hour (H1) 2007.03.30 17:01 - 2011.09.30 00:59 (2007.01.14 - 2011.12.31)
Model Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parameters MMType=1; UseClose=false; UseAdd=true; LotExponent=2; slip=3; Lots=0.01; LotsDigits=2; TakeProfit=100; Stoploss=500; TrailStart=10; TrailStop=10; PipStep=30; MaxTrades=10; UseEquityStop=false; TotalEquityRisk=20; UseTrailingStop=false; UseTimeOut=false; MaxTradeOpenHours=48;
Bars in test 28117 Ticks modelled 34632921 Modelling quality 99.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 1000000.00
Total net profit 139526.34 Gross profit 202305.76 Gross loss -62779.42
Profit factor 3.22 Expected payoff 151.82
Absolute drawdown 250112.86 Maximal drawdown 255237.12 (25.39%) Relative drawdown 25.39% (255237.12)
Total trades 919 Short positions (won %) 493 (63.29%) Long positions (won %) 426 (70.66%)
Profit trades (% of total) 613 (66.70%) Loss trades (% of total) 306 (33.30%)
Largest profit trade 10516.48 loss trade -21258.24
Average profit trade 330.03 loss trade -205.16
Maximum consecutive wins (profit in money) 26 (437.32) consecutive losses (loss in money) 11 (-48581.52)
Maximal consecutive profit (count of wins) 16135.68 (6) consecutive loss (count of losses) -48581.52 (11)
Average consecutive wins 7 consecutive losses 4

Me podria poner el enlace de forex factory, porque no lo encuentro. Gracias.
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Me podria poner el enlace de Forex Factory, porque no lo encuentro.Gracias.
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