Experts: earlyOpenTrend

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earlyOpenTrend:

simple and successful, multiple functions

Author: Hans

[Deleted]  

Hey Hans,

may you give us some more information about timeframe, CurrencyPair, etc.

Thanks! 

[Deleted]  

Hi could you put money management & trailing and what does this mean and how to i set. thanks

extern int Start_Std = 7; // 6 Uhr TradeBeginn dtsch. Zeit

extern int Schluss = 18; // 11, 21, 22 oder / bis
extern int Closing = 20; // 22:00 Uhr
int ZD; // 1=WZ, 2=SZ Zeit-Differenz
int inTime; // Tradingzeit

[Deleted]  

Oh yer needs a unique number .thanks

 
cosmicz:

Hi could you put money management & trailing and what does this mean and how to i set. thanks

extern int Start_Std = 7; // 6 Uhr TradeBeginn dtsch. Zeit

extern int Schluss = 18; // 11, 21, 22 oder / bis
extern int Closing = 20; // 22:00 Uhr
int ZD; // 1=WZ, 2=SZ Zeit-Differenz
int inTime; // Tradingzeit


Start_Std = Tradingstart (Hour)

Schluss = Tradingend (Hour)

ZD = Difference Servertime/Realtime (Hours)

inTime = Daytrading is running

 
JonDoe:

Hey Hans,

may you give us some more information about timeframe, CurrencyPair, etc.

Thanks!


TimeFrame = M15

Pairs: AUDUSD, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY

Tradingtime is 7 till 10:00 GermanTime, ClosingTime for all open Positions at 20:00 GermanTime

Good performance without TP, SL and TrailingStop!

I am trading with a modified version.

 

 

 
Currency: EUR 2010 August 24, 13:50
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
41350975 2010.08.24 05:00 sell 0.10 usdjpy 84.936 94.936 83.936 2010.08.24 12:21 83.936 0.00 0.00 0.00 94.57
41351005 2010.08.24 05:00 sell 0.10 eurjpy 107.363 117.363 106.363 2010.08.24 08:11 106.363 0.00 0.00 0.00 94.02
0.00 0.00 0.00 188.59
Closed P/L: 188.59
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
41350981 2010.08.24 05:00 sell 0.10 gbpusd 1.54297 1.64297 1.53297 1.54108 0.00 0.00 0.00 14.96
41350993 2010.08.24 05:00 buy 0.10 eurusd 1.26420 1.16420 1.27420 1.26267 0.00 0.00 0.00 -12.12
41351030 2010.08.24 05:00 sell 0.10 usdchf 1.04095 1.14095 1.03095 1.03785 0.00 0.00 0.00 23.65
41351051 2010.08.24 05:00 buy 0.10 usdcad 1.05640 0.95640 1.06640 1.06304 0.00 0.00 0.00 49.47
41351108 2010.08.24 05:00 sell 0.10 audusd 0.88734 0.98734 0.87734 0.88232 0.00 0.00 0.00 39.75
41351116 2010.08.24 05:00 sell 0.10 nzdusd 0.70317 0.80317 0.69317 0.70313 0.00 0.00 0.00 0.32
0.00 0.00 0.00 116.03
Floating P/L: 116.03
 

Hallo Backtester,

liebe Interessenten und Nutzer dieser Demo-Version.

Die von mir vorgeschlagene Testzeit von 2 Wochen ist für viele abgelaufen. Das Interesse ist sehr, sehr groß. Sehr viele Forum-Anfragen, Messages und eMails habe ich erhalten und alle beantwortet. Es ist Zeit, sich jetzt auf das Wesentliche zu konzentrieren – den Forex-Handel.

Meine Demo-Versionen sind nicht für den Live-Handel geeignet, weil sie andere EAs und Ihr manuelles Trading beeinflussen können. Sie haben die Möglichkeit, für einen Bruchteil der Entwicklungskosten die jeweilige Premium-Version incl. Updates zu erwerben. Schreiben Sie mir, wenn Sie daran interessiert sind finanz.consulting@freenet.de

Also bitte in Zukunft keine Fragen an mich im Forum, weil ich diese vielleicht für Sie zu spät beantworten würde.

http://translate.google.com/#

 

http://translate.google.com/#

Liebe Interessenten,

Anfragen werden aus zeitlichen und privaten Gründen nicht mehr im Forum erledigt. Kontaktieren Sie mich bitte via eMail wittenberg.de@freenet.de

Benutzen Sie die Demo-Version wegen hoher Risiken nicht in Ihrem Live-Account.

Diese Version ist nicht codiert für 4-Digits-Broker (0.1234) sondern ausschließlich für 5-Digits-Broker (0.12345). (Die Premium-Version erkennt beide Typen)

Settings sollten im Test nicht geändert werden. Ausnahme: Zeitdifferenz zwischen Ihrer Chartzeit und der GMT.

Check GMT: (GMT = Greewich Mean Time http://wwp.greenwichmeantime.com/ ).

z.B.

Chart time - GMT = Time difference

16:30 - 15:30 = + 1 (Setting der Premium-Version!)

Demo version “earlyTopProrate” new settings:

StartHour = 6 (5 +1)

EndHour = 11 (10+1)

ClosingHour = 19 (18+1)

ZD

Freundliche Grüße,

hansH (Autor dieses EA).

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