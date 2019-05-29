Experts: earlyOpenTrend
Hey Hans,
may you give us some more information about timeframe, CurrencyPair, etc.
Thanks!
Hi could you put money management & trailing and what does this mean and how to i set. thanks
extern int Start_Std = 7; // 6 Uhr TradeBeginn dtsch. Zeit
extern int Schluss = 18; // 11, 21, 22 oder / bis
extern int Closing = 20; // 22:00 Uhr
int ZD; // 1=WZ, 2=SZ Zeit-Differenz
int inTime; // Tradingzeit
Oh yer needs a unique number .thanks
Hi could you put money management & trailing and what does this mean and how to i set. thanks
extern int Start_Std = 7; // 6 Uhr TradeBeginn dtsch. Zeit
extern int Schluss = 18; // 11, 21, 22 oder / bis
extern int Closing = 20; // 22:00 Uhr
int ZD; // 1=WZ, 2=SZ Zeit-Differenz
int inTime; // Tradingzeit
Start_Std = Tradingstart (Hour)
Schluss = Tradingend (Hour)
ZD = Difference Servertime/Realtime (Hours)
inTime = Daytrading is running
Hey Hans,
may you give us some more information about timeframe, CurrencyPair, etc.
Thanks!
TimeFrame = M15
Pairs: AUDUSD, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY
Tradingtime is 7 till 10:00 GermanTime, ClosingTime for all open Positions at 20:00 GermanTime
Good performance without TP, SL and TrailingStop!
I am trading with a modified version.
|Currency: EUR
|2010 August 24, 13:50
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|41350975
|2010.08.24 05:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|84.936
|94.936
|83.936
|2010.08.24 12:21
|83.936
|0.00
|0.00
|0.00
|94.57
|41351005
|2010.08.24 05:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|107.363
|117.363
|106.363
|2010.08.24 08:11
|106.363
|0.00
|0.00
|0.00
|94.02
|0.00
|0.00
|0.00
|188.59
|Closed P/L:
|188.59
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|41350981
|2010.08.24 05:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.54297
|1.64297
|1.53297
|1.54108
|0.00
|0.00
|0.00
|14.96
|41350993
|2010.08.24 05:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26420
|1.16420
|1.27420
|1.26267
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.12
|41351030
|2010.08.24 05:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.04095
|1.14095
|1.03095
|1.03785
|0.00
|0.00
|0.00
|23.65
|41351051
|2010.08.24 05:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.05640
|0.95640
|1.06640
|1.06304
|0.00
|0.00
|0.00
|49.47
|41351108
|2010.08.24 05:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.88734
|0.98734
|0.87734
|0.88232
|0.00
|0.00
|0.00
|39.75
|41351116
|2010.08.24 05:00
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.70317
|0.80317
|0.69317
|0.70313
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|0.00
|0.00
|0.00
|116.03
|Floating P/L:
|116.03
Hallo Backtester,
liebe Interessenten und Nutzer dieser Demo-Version.
Die von mir vorgeschlagene Testzeit von 2 Wochen ist für viele abgelaufen. Das Interesse ist sehr, sehr groß. Sehr viele Forum-Anfragen, Messages und eMails habe ich erhalten und alle beantwortet. Es ist Zeit, sich jetzt auf das Wesentliche zu konzentrieren – den Forex-Handel.
Meine Demo-Versionen sind nicht für den Live-Handel geeignet, weil sie andere EAs und Ihr manuelles Trading beeinflussen können. Sie haben die Möglichkeit, für einen Bruchteil der Entwicklungskosten die jeweilige Premium-Version incl. Updates zu erwerben. Schreiben Sie mir, wenn Sie daran interessiert sind finanz.consulting@freenet.de
Also bitte in Zukunft keine Fragen an mich im Forum, weil ich diese vielleicht für Sie zu spät beantworten würde.
http://translate.google.com/#
Liebe Interessenten,
Anfragen werden aus zeitlichen und privaten Gründen nicht mehr im Forum erledigt. Kontaktieren Sie mich bitte via eMail wittenberg.de@freenet.de
Benutzen Sie die Demo-Version wegen hoher Risiken nicht in Ihrem Live-Account.
Diese Version ist nicht codiert für 4-Digits-Broker (0.1234) sondern ausschließlich für 5-Digits-Broker (0.12345). (Die Premium-Version erkennt beide Typen)
Settings sollten im Test nicht geändert werden. Ausnahme: Zeitdifferenz zwischen Ihrer Chartzeit und der GMT.
Check GMT: (GMT = Greewich Mean Time http://wwp.greenwichmeantime.com/ ).
z.B.
Chart time - GMT = Time difference
16:30 - 15:30 = + 1 (Setting der Premium-Version!)
Demo version “earlyTopProrate” new settings:
StartHour = 6 (5 +1)
EndHour = 11 (10+1)
ClosingHour = 19 (18+1)
ZD
Freundliche Grüße,
hansH (Autor dieses EA).
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Author: Hans