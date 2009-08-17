Indicators: XMA - page 2
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п.с. ну тыб granit77...- и такой индикатор испортил, и два пальца зря ...
Пороговый индикатор покрасить не так просто, этот пятиминутный вариант действительно, тянет не больше чем на два пальца. Кроме того, как и с любым индикатором, стоит внимательнее подходить к выбору параметров. Я не кодер, правил под себя. Сделай лучший вариант, с удовольствием воспользуюсь.
параметров, а...? ну или тогда хоть укажи что это такая доработка - или поздравим авторов после неперерисовывающегося XMA с первым перерисовывающимся
п.с. не знаю откуда ты этот кусок доцепил - настоящий Vinin - не перерисовывается
ппс. чужих вариантов полно - но чужой Vinin ненужен- неинтересно; при живых авторах - нужен авторский : ))) интересно, как бы они сделали
granit77 писал(а):
Сделай лучший вариант, с удовольствием воспользуюсь.
Ты дОбычу дай, а говорить каждый может... :))
забил место шоб еще раз Гранита поругать - пришлось пожертвовать для инд. : (((((
----------
неперерисовывающаяся lsma_nrp, ( Vinin lsma: 3lwma-2sma (LRMA)
цвет:
if (lsma[i] > lsma[i+1]) PlotPoint(i,lsmaua,lsmaub,lsma);
if (lsma[i] < lsma[i+1]) PlotPoint(i,lsmada,lsmadb,lsma);
...
void CleanPoint(int i,double& first[],double& second[])
{
if ((second[i] != EMPTY_VALUE) && (second[i+1] != EMPTY_VALUE))
second[i+1] = EMPTY_VALUE;
else
if ((first[i] != EMPTY_VALUE) && (first[i+1] != EMPTY_VALUE) && (first[i+2] == EMPTY_VALUE))
first[i+1] = EMPTY_VALUE;
}
void PlotPoint(int i,double& first[],double& second[],double& from[])
{
if (first[i+1] == EMPTY_VALUE)
{
if (first[i+2] == EMPTY_VALUE) {
first[i] = from[i];
first[i+1] = from[i+1];
second[i] = EMPTY_VALUE;
}
else {
second[i] = from[i];
second[i+1] = from[i+1];
first[i] = EMPTY_VALUE;
}
}
else
{
first[i] = from[i];
second[i] = EMPTY_VALUE;
}
инд: http://forum.alpari-idc.ru/attachment.php?attachmentid=81797&d=1250730514
http://forum.alpari-idc.ru/showpost.php?p=1482330&postcount=3293
p.s.
- не дам
-никто Граниту добычу не давайте - потом начнет требовать еще и часть урожая
раз авторы не хотят ... ладно, подпортил твою версию
нужно бы подходить фундаментально (стырить у Младена _nrp или у Эксперта /ru/code/8802 https://www.mql5.com/ru/forum/115618/page3) - но ... : )))))
если хочешь покрути- можт баг какой то вылезет
Xma_col.mq4 инд: http://forum.alpari-idc.ru/attachment.php?attachmentid=81800&d=1250735307 код:
Спасибо, покручу. С первого взгляда большой разницы не заметил, по крайней мере на тех инструментах, где работаю. У TheXpert'а и тырить ничего не надо, он свою библиотеку и делал для применения простыми пользователями. Я с этого и начал, но результат не очень понравился, возможно, библиотека не ложится на этот индикатор.
Я с этого и начал, но результат не очень понравился, возможно, библиотека не ложится на этот индикатор.
Так и есть. Здесь по хорошему надо маркировать оба направления. А такой функции у меня нетуть, а та, которая есть, красит только вверх.
Допишу.
________
Взять можно тут. Теперь можно так:
библиотеки -хорошо, но на каком МТ установишь, на каком -нет... потом всегда заморочек куча "а че у меня не работает !"... - самостоятельный инд. удобнее
Цветной вариант :
ого три цвета..! : (
- ну Винин с Хрустом молодцы...
...
Гранит, если будешь тестировать .... - по крайней мере этот вариант - не перерисовывается (как некотрые) - хоть и многоцветный, но библиотеку за собой носить не нада тоже ()
п.с. отредактировал немного :- \\\