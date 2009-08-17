Indicators: XMA
Симпатичный алгоритм
Вот если-бы ей цвет ещё добавить )))......
Весьма интересный подход.
Ещё один есть в книге Ю.П.Лукашина "Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов". Интересный момент про контрольный сигнал (сглаженная ошибка деленная на сглаженный модуль ошибки; сглаживание - экспоненциальное). Если заинтересуетесь - попробуйте использовать такой вид контрольного сигнала для управления чувствительностью индикатора.
Вот если-бы ей цвет ещё добавить )))......
lea писал(а):
Весьма интересный подход.
Ещё один есть в книге Ю.П.Лукашина "Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов". Интересный момент про контрольный сигнал (сглаженная ошибка деленная на сглаженный модуль ошибки; сглаживание - экспоненциальное). Если заинтересуетесь - попробуйте использовать такой вид контрольного сигнала для управления чувствительностью индикатора.
Спасибо попробую
Вот если-бы ей цвет ещё добавить )))......
Как два пальца, и ходить далеко не надо. Берем индикатор xrust'а и цепляем к нему блок цветности от индикаторов Vinin'а.
Правда, Рустам прав, толку от этого немного.
#property copyright "#Copyright © 2008, XrustSolution.#" #property link "#http://www.xrust.ucoz.net#" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 3 #property indicator_color1 Yellow #property indicator_color2 Aqua #property indicator_color3 Red extern int period=12; extern int porog =3; extern int metod =1; extern int metod2=1; extern int prise =0; extern bool _Color=true; //---- buffers double Signal[]; double Up[]; double Dn[]; bool up=false,dn=false; //+------------------------------------------------------------------+ void init(){ SetIndexStyle(0,DRAW_LINE); SetIndexDrawBegin(0,0); SetIndexBuffer(0,Signal); SetIndexStyle(1,DRAW_LINE); SetIndexDrawBegin(0,0); SetIndexBuffer(1,Up); SetIndexStyle(2,DRAW_LINE); SetIndexDrawBegin(0,0); SetIndexBuffer(2,Dn); IndicatorShortName("Xma_color"+period+porog); return;} //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int limit; //bool up,dn; double tmp1,tmp2; int counted_bars=IndicatorCounted(); int i; if(counted_bars<0) return(-1); if(counted_bars>0) counted_bars--; limit=Bars-counted_bars; for (i = limit;i>=0;i--){ tmp1=iMA(Symbol(),0,period,0,metod,prise,i); tmp2=iMA(Symbol(),0,period,1,metod2,prise,i); if(MathAbs(tmp1-tmp2)>=porog*Point){ Signal[i]=tmp2; }else{ Signal[i]=Signal[i+1]; } } if (_Color) { for (i = limit;i>=0;i--) { Up[i]=EMPTY_VALUE; Dn[i]=EMPTY_VALUE; if (Signal[i]>Signal[i+1]) {Up[i]=Signal[i];Up[i+1]=Signal[i+1];up=true;dn=false;} if (Signal[i]<Signal[i+1]) {Dn[i]=Signal[i];Dn[i+1]=Signal[i+1];dn=true;up=false;} if (Signal[i]==Signal[i+1] && up) Up[i]=Signal[i]; else if (Signal[i]==Signal[i+1] && dn) Dn[i]=Signal[i]; } } return(0);}
индюк задумывался как часть советника, поэтому лишних наворотов нет, ну а поставить их это не проблема, только зачем? он же лучше от этого работать не станет...
индюк задумывался как часть советника...
Тем не менее при работе вручную хорошо выделяет флет, что очень помогает.
Спасибо за индикатор. +10
Вот если-бы ей цвет ещё добавить )))......
Как два пальца, и ходить далеко не надо. Берем индикатор xrust'а и цепляем к нему блок цветности от индикаторов Vinin'а.
Правда, Рустам прав, толку от этого немного.
два пальца - так два пальца; толку немного - потому что ты опять шото не то или не туда прицепил
у тебя вверх - красный, вниз - красный, всторону - то желтый, то ...
п.с. ну тыб granit77...- и такой индикатор испортил, и два пальца зря ...
алгоритм - красивый, спасибо
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XMA:
This Moving Average indicator has digital filter to detect trend and flat states of the market.
Author: Rustamzhan Salidzhanov