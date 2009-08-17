Indicators: XMA - page 3

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fxxx:

шо, и это - всё..?! : (

- ну Винин с Хрустом обнаглели...

...

Гранит, если будешь ржать .... - по крайней мере этот вариант - не перерисовывается (как твой первый) - хоть и полуцветной, но библиотеку за собой носить не нада тоже (гениально! понял!)

Что значит полуцветной ? Если о том что расцвечивает предпоследний бар, так честно не перерисовывается а моменты неопределенности есть моменты неоределенности. есть и с раскраской с нулевого. но врет пока не закроет

удалите цепь : if(i>0){

будет красить с "0"

[Deleted]  

имелось ввиду последовательный в одном направлении - все что не - желтый (остальное - шутка была, извини)

но с Клоузом - очень хорошая идея (на рис- посредине; порог 0 (так и знал, что красиво выкрутитесь)

п.с. теперь Винин тоже должен какой-то шланговский метод придумать (способ должен быть тоже наглый, 2-3 строчки !)

ппс. Х., так пойдет?: 0 бар цвет\нет рубильник http://forum.alpari-idc.ru/attachment.php?attachmentid=81986&d=1251080253

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ппс1. Xma_col.mq4; Xma_3col.mq4 http://forum.alpari-idc.ru/attachment.php?attachmentid=82043&d=1251162418

http://forum.alpari-idc.ru/post1482330-3293.html

if(MathAbs(tmp1-tmp2)>=porog*Point) Signal[i]=tmp2; else Signal[i]=Signal[i+1];
//
if (Signal[i]<Signal[i+1]) { if (Dn[i+2]!=EMPTY_VALUE) { Dn1[i]=Signal[i]; Dn1[i+1]=Signal[i+1]; }
                              else                     { Dn[i] =Signal[i]; Dn[i+1] =Signal[i+1]; } }
//
if (Signal[i]>Signal[i+1]) { if (Up[i+2]!=EMPTY_VALUE) { Up1[i]=Signal[i]; Up1[i+1]=Signal[i+1]; }
                              else                     { Up[i] =Signal[i]; Up[i+1] =Signal[i+1]; } }
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