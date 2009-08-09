Indicators: Ind_VilkaFractals_v1.1.mq4 - page 2

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Nail_Saby:

а нельзя этот код в оригинал закинуть? У чайников не получается (у меня) :)

Для себя я сделал. Но подождем автора. Не факт, что ему это понравится.

"Отец тоже может, но бык лучше..." (с)

P.S.

Кстати об авторе. Неплохо бы поставить жирные точки в узлах, картинка была бы намного нагляднее.

[Deleted]  
granit77:
BoraBo:

Ну тогда по уму надо делать : ...

По уму, так по уму.


вот бы еще и окончательный индикатор ... заранее благодарны ... (все)(всем)

 
Nail_Saby:

а нельзя этот код в оригинал закинуть? У чайников не получается (у меня) :)


Просто замените deinit() на мой код и объекты будут удаляться (это экспресс вариант), а менять имена объектов в теле индикатора (о чем также упоминал granit77) это дело автора, но ежли чего могу вам помочь.

 

У меня удаляются только значки фракталов, как сделать что бы была видна только последняя вилка?

 
BoraBo:

Просто замените deinit() на мой код и объекты будут удаляться (это экспресс вариант)...

Супермегаэкспресс вариант: без всяких переделок. Прежде чем удалять индикатор с чарта, установите Lines=0, линии исчезнут. После этого можно смело удалять индикатор, следов не останется. Кстати, этим же параметром регулируется число видимых вилок.

 

Всем привет! В коде вроде дал описания переменных:

extern int Lines=20; // Количество видимых/невидимых фрактальных линий
extern bool AlertTrue=true; // Вкл/выкл сигнала
extern color LinesColorUp=Blue; // Цвет верхних фрактальных линий
extern color LinesColorDown=Red; // Цвет нижних фрактальных линий

Старые линии автоматически удаляются. Lines как раз управляет количеством видимых и невидимых линий. Если при работе слишком засоряет график, поставьте его на 10 например (код не надо трогать, в настройках индикатора есть!). А если надо,чтобы при выгрузке индикатора удалились все линии, просто разблокируйте функцию ObjectsDeleteAll() в deinit():

int deinit()
{
//----

// ObjectsDeleteAll();
return(0);
}



Однако при этом удалятся все объекты с графика, лучше самому дописать пару строчек в deinit(), а здесь вроде кто-то дал подобный код.

 

Пикает Alert пока все не отрисует.

Объекты за собой не подчищает.

А зачем людей дезинформируете? Пикает только 1 раз, когда фигура полностью расформируется. И сигнал этот легко выключить. А про мусор уже говорилось внизу. А если вам так важно, чтобы эти парочка объектов удалились сами при выходе, сделаю версию 1.2. А что ещё не устраивает? Пишите пока можно.

 

чтёйто он некорректно прорисовывается...

часовой таймфрейм EUR/USD, настройки по умолчанию...

 

от узлов желательно давать пунктиры в длину на заданное число баров

и на каждой следующей паре линий чередовать цвет

 
lekhach:

Пикает Alert пока все не отрисует.

Объекты за собой не подчищает.

А зачем людей дезинформируете? Пикает только 1 раз, когда фигура полностью расформируется. И сигнал этот легко выключить. А про мусор уже говорилось внизу. А если вам так важно, чтобы эти парочка объектов удалились сами при выходе, сделаю версию 1.2. А что ещё не устраивает? Пишите пока можно.


Может у меня чего не так, но получается :


Линии не удаляются не только при выходе, но и при переключении таймфрейма. Результат чего продемонстрирован ниже (11.08.2009 19:41 bor-ix).

Лично для себя я все поправил.

Извините если, что не так.




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