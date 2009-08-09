Indicators: Ind_VilkaFractals_v1.1.mq4 - page 3
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Хороший индикатор! Хотелось бы еще, чтобы параметр количества баров для фрактала был настраиваемым, скажем, 3,5 или 7, а сами значки фракталов можно было бы скрывать. MTF вариант тоже был бы интересен на мой взгляд, тогда с цветом линий надо что-то сделать. Спасибо!
Ну и маленькое рацпредложение :
Добавить функцию :
и в Alert включить
И еще желательно сделать алерт когда да цена закрывается выше/ниже вилки (этим сам еще не занимался).
А так вполне симпатичный и рабочий индикатор, благодарности автору.
Пикает Alert пока все не отрисует.
Объекты за собой не подчищает.
А зачем людей дезинформируете? Пикает только 1 раз, когда фигура полностью расформируется. И сигнал этот легко выключить. А про мусор уже говорилось внизу. А если вам так важно, чтобы эти парочка объектов удалились сами при выходе, сделаю версию 1.2. А что ещё не устраивает? Пишите пока можно.
Может у меня чего не так, но получается :
Линии не удаляются не только при выходе, но и при переключении таймфрейма. Результат чего продемонстрирован ниже (11.08.2009 19:41 bor-ix).
Лично для себя я все поправил.
Извините если, что не так.
Эти алерты из истории (старые вилки), при загрузке индикатора только выводится, посмотрите на время сигналов. При реальном времени алерт выводится один раз при формировании фигуры, сама фигура тоже рисуется сразу и резко через 2 бара после последнего фрактала.
Хороший индикатор! Хотелось бы еще, чтобы параметр количества баров для фрактала был настраиваемым, скажем, 3,5 или 7, а сами значки фракталов можно было бы скрывать. MTF вариант тоже был бы интересен на мой взгляд, тогда с цветом линий надо что-то сделать. Спасибо!
Параметры фракталов - врядли, т.к. в индюке используется стандартный Fractals. Скрывающиеся значки сделаю. А про MTF тоже как-нибудь сами. У меня опыта с индюками мало. Я просто посмотрел видео и сделал индикатор точно по стратегии.
от узлов желательно давать пунктиры в длину на заданное число баров
и на каждой следующей паре линий чередовать цвет
Пунктир этот сложновато будет, легче вручную поставить такую линию.
И еще желательно сделать алерт когда да цена закрывается выше/ниже вилки (этим сам еще не занимался).
А так вполне симпатичный и рабочий индикатор, благодарности автору.
Спасибо! Символ и таймрейм в алерте не нужно, если только одну копию включить. Хотя все-таки не будет лишним. А вот про алерт при торговом сигнале думал, но передумал, слишком сложный код получится (для индикатора). Я лучше эту функцию в советнике сделаю.
Мои пять копеек
Незнаю. Сначала я тоже сделал считаемой со старого бара, но потом почему-то сделал наоборот и лень было опять переделать, всё-равно никакой существенной разницы. А вот почему удалили IndicatorCounted(), зачем при каждом тике пересчитывать последние 500 баров? Это по-моему глупо.
Незнаю. Сначала я тоже сделал считаемой со старого бара, но потом почему-то сделал наоборот и лень было опять переделать, всё-равно никакой существенной разницы. А вот почему удалили IndicatorCounted(), зачем при каждом тике пересчитывать последние 500 баров? Это по-моему глупо.
Потому, что последний фрактал может исчезнуть. А так как ищем именно от последних к первым, то массивы фракталов перестают быть актуальными. А порядок поиска изменил потому, что так удобнее удалять лишние линии - просто не строить их.
Спасибо lekhach за программную реализацию вилки. Индикатор получился классный! lekhach, а есть ли возможность установить алерт звуковой при пробитии вилки? Если не затруднит, сделаешь? С уважением, Игорь
Спасибо lekhach за программную реализацию вилки. Индикатор получился классный! lekhach, а есть ли возможность установить алерт звуковой при пробитии вилки? Если не затруднит, сделаешь? С уважением, Игорь
Спасибо! Вот будет время, сделаю советник по этой стратегии. И эту функцию добавлю туда же.
Пикает Alert пока все не отрисует.
Объекты за собой не подчищает.
А зачем людей дезинформируете? Пикает только 1 раз, когда фигура полностью расформируется. И сигнал этот легко выключить. А про мусор уже говорилось внизу. А если вам так важно, чтобы эти парочка объектов удалились сами при выходе, сделаю версию 1.2. А что ещё не устраивает? Пишите пока можно.
Может у меня чего не так, но получается :
Линии не удаляются не только при выходе, но и при переключении таймфрейма. Результат чего продемонстрирован ниже (11.08.2009 19:41 bor-ix).
Лично для себя я все поправил.
Извините если, что не так.