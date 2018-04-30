OBJ Chart
Yes.
Hi,
Thanks for your reply.
Could you provide an exemple of code ? because when I try that didn't work :
int OnInit()
{
string name="test";
int chart_ID=0;
ObjectCreate(0,name,OBJ_CHART,0,0,0);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,0);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,0);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,300);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,300);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,CORNER_LEFT_UPPER);
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_SYMBOL,"EURUSD");
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_PERIOD,PERIOD_H1);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CHART_SCALE,2);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DATE_SCALE,false);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_PRICE_SCALE,false);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clrRed);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,1);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,false);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,true);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,true);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,false);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,0);
Sleep(1000);
// get ChartOBJ id
first=ChartFirst();
Print(first);
first = ChartNext(first);
Print(first);
// try to insert Hline
Print(ObjectCreate(first,"test",OBJ_HLINE,0,0,0));
ObjectSetInteger(first,"test",OBJPROP_COLOR,clrRed);
ObjectSetInteger(first,"test",OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);
ObjectSetInteger(first,"test",OBJPROP_WIDTH,2);
ChartRedraw();
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
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Hi,
Is the object OBJ_Chart can support objects inside ?
like somes lines or rectangles ?
Thanks !
Erwann.