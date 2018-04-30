Forex Signals Daily for : EUR/USD GBP/USD USD/CHF GBP/CHf GBP/JPY USD/JPY EUR/JPY - page 27
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EUR/USD Price 1.2640 Trend : Up
@Buy At : 1.2640 stop loss : -35 Pips Target : +55 Pips
@Buy Limit : 1.2550 stop loss : -35 Pips Target : +35 Pips
@Sell Limit : 1.2753 stop loss : -35 Pips Target : +45 Pips
GBP/CHF Price 1.5742 Trend : Up
@Buy At : 1.5742 stop loss : -35 Pips Target : +45 Pips
@Buy Limit : 1.5600 stop loss : -35 Pips Target : +35 Pips
@Sell Limit : 1.5899 stop loss : -35 Pips Target : +45 Pips
EUR/JPY Price 106.68 Trend : Down
@Sell At : 106.68 stop loss : -35 Pips Target : +45 Pips
@Buy Limit : 106.03 stop loss : -35 Pips Target : +35 Pips
@Sell Limit : 108.05 stop loss : -35 Pips Target : +45 Pip
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