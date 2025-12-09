SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / FULL MARGIN from FXGP WMC
Leo Ance Sundara Ganda

FULL MARGIN from FXGP WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 59%
Headway-Real
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
865
Gewinntrades:
708 (81.84%)
Verlusttrades:
157 (18.15%)
Bester Trade:
298.80 USD
Schlechtester Trade:
-292.80 USD
Bruttoprofit:
8 636.60 USD (172 046 pips)
Bruttoverlust:
-1 963.99 USD (61 068 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
69 (1 082.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 234.60 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
7.46%
Max deposit load:
10.98%
Letzter Trade:
40 Minuten
Trades pro Woche:
73
Durchschn. Haltezeit:
20 Minuten
Erholungsfaktor:
15.28
Long-Positionen:
474 (54.80%)
Short-Positionen:
391 (45.20%)
Profit-Faktor:
4.40
Mathematische Gewinnerwartung:
7.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.20 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.51 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-197.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-379.20 USD (2)
Wachstum pro Monat :
59.14%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
20.15 USD
Maximaler:
436.77 USD (2.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.20% (436.77 USD)
Kapital:
15.43% (2 076.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 865
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 6.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 111K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +298.80 USD
Schlechtester Trade: -293 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 082.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -197.20 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.80 × 76
ICMarketsSC-Live10
89.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
92.00 × 1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








Keine Bewertungen
2025.12.29 13:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 23:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.25 23:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 08:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 07:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
FULL MARGIN from FXGP WMC
50 USD pro Monat
59%
0
0
USD
13K
USD
3
100%
865
81%
7%
4.39
7.71
USD
15%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.