Сигналы / MetaTrader 4 / FULL MARGIN from FXGP WMC
Leo Ance Sundara Ganda

FULL MARGIN from FXGP WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 48%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
848
Прибыльных трейдов:
693 (81.72%)
Убыточных трейдов:
155 (18.28%)
Лучший трейд:
249.60 USD
Худший трейд:
-292.80 USD
Общая прибыль:
7 573.40 USD (166 738 pips)
Общий убыток:
-1 908.99 USD (60 793 pips)
Макс. серия выигрышей:
69 (1 082.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 082.94 USD (69)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
8.64%
Макс. загрузка депозита:
10.98%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
355
Ср. время удержания:
21 минуту
Фактор восстановления:
12.97
Длинных трейдов:
465 (54.83%)
Коротких трейдов:
383 (45.17%)
Профит фактор:
3.97
Мат. ожидание:
6.68 USD
Средняя прибыль:
10.93 USD
Средний убыток:
-12.32 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-197.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-379.20 USD (2)
Прирост в месяц:
47.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.15 USD
Максимальная:
436.77 USD (2.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.20% (436.77 USD)
По эквити:
15.43% (2 076.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 848
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5.7K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 106K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +249.60 USD
Худший трейд: -293 USD
Макс. серия выигрышей: 69
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 082.94 USD
Макс. убыток в серии: -197.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








Нет отзывов
2025.12.10 08:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 07:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
