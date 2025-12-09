- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
49
Gewinntrades:
27 (55.10%)
Verlusttrades:
22 (44.90%)
Bester Trade:
18.15 USD
Schlechtester Trade:
-16.33 USD
Bruttoprofit:
416.14 USD (4 040 pips)
Bruttoverlust:
-172.86 USD (1 665 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (97.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
101.12 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.40
Trading-Aktivität:
1.92%
Max deposit load:
7.29%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
29 Minuten
Erholungsfaktor:
5.07
Long-Positionen:
27 (55.10%)
Short-Positionen:
22 (44.90%)
Profit-Faktor:
2.41
Mathematische Gewinnerwartung:
4.96 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.86 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-48.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-48.03 USD (6)
Wachstum pro Monat :
18.43%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
48.03 USD (4.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.89% (48.03 USD)
Kapital:
3.37% (31.88 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY#
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY#
|243
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY#
|2.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +18.15 USD
Schlechtester Trade: -16 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +97.43 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -48.03 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Thank you for visiting our signal
We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.
We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.
If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.
Regards
3T & FXGP Team
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
30%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
7
100%
49
55%
2%
2.40
4.96
USD
USD
5%
1:500