Negociações:
49
Negociações com lucro:
27 (55.10%)
Negociações com perda:
22 (44.90%)
Melhor negociação:
18.15 USD
Pior negociação:
-16.33 USD
Lucro bruto:
416.14 USD (4 040 pips)
Perda bruta:
-172.86 USD (1 665 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (97.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
101.12 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.40
Atividade de negociação:
1.92%
Depósito máximo carregado:
7.29%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
29 minutos
Fator de recuperação:
5.07
Negociações longas:
27 (55.10%)
Negociações curtas:
22 (44.90%)
Fator de lucro:
2.41
Valor esperado:
4.96 USD
Lucro médio:
15.41 USD
Perda média:
-7.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-48.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-48.03 USD (6)
Crescimento mensal:
18.43%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
48.03 USD (4.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.89% (48.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.37% (31.88 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY#
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY#
|243
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY#
|2.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +18.15 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +97.43 USD
Máxima perda consecutiva: -48.03 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Thank you for visiting our signal
We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.
We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.
If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.
Regards
3T & FXGP Team
