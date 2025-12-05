SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / EA MATRIX
Muhammad Hanapi

EA MATRIX

Muhammad Hanapi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 2%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
61
Gewinntrades:
61 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
15.26 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
321.78 USD (32 143 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
61 (321.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
321.78 USD (61)
Sharpe Ratio:
1.36
Trading-Aktivität:
7.02%
Max deposit load:
2.47%
Letzter Trade:
21 Minuten
Trades pro Woche:
47
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
61 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
5.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
1.62%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
1.35% (203.53 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 322
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 32K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +15.26 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 61
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +321.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
ICMarketsSC-Live33
0.43 × 21
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.78 × 60
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
5.43 × 51
Keine Bewertungen
2026.01.15 23:51
Share of trading days is too low
2026.01.15 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 06:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 05:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 04:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 01:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.11 09:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.07 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.07 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 09:53
Share of trading days is too low
2025.12.09 09:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 08:50
Share of trading days is too low
2025.12.09 08:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 12:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
EA MATRIX
30 USD pro Monat
2%
0
0
USD
15K
USD
6
100%
61
100%
7%
n/a
5.28
USD
1%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.