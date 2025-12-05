- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
61
盈利交易:
61 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
15.26 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
321.78 USD (32 143 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
61 (321.78 USD)
最大连续盈利:
321.78 USD (61)
夏普比率:
1.36
交易活动:
7.02%
最大入金加载:
2.47%
最近交易:
31 几分钟前
每周交易:
46
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.00
长期交易:
61 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
5.28 USD
平均利润:
5.28 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
1.62%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
1.35% (203.53 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|322
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|32K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.26 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 61
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +321.78 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SalmaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|0.43 × 21
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.78 × 60
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|5.43 × 51
