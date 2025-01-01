Signale / XAUUSD HighRisk MT4
Leider wurde das Signal XAUUSD HighRisk MT4 deaktiviert und ist nicht zugänglich.
Der Autor hat das Signal deaktiviert. Aber eine große Datenbank weiterer Signale und Anbieter steht Ihnen zur Verfügung. Wählen Sie das gewünschte Signal aus, abonnieren Sie es und lassen Sie Ihr Terminal Trades automatisch kopieren.Neues Signal auswählen
Weitere Signale von Jan Beck:
- Wachstum
- -36%
- Abonnenten
- 0
- Wochen
- 111
- Trades
- 1304
- Win
- 70%
- Profit-Faktor
- 1.13
- Max. Rückgang
- 59%
Oder aus den anderen Signalen für den MetaTrader 4 wählen:
- Wachstum
- 5 126%
- Abonnenten
- 1
- Wochen
- 245
- Trades
- 7913
- Win
- 76%
- Profit-Faktor
- 1.55
- Max. Rückgang
- 28%
- Wachstum
- 4 337%
- Abonnenten
- 33
- Wochen
- 44
- Trades
- 924
- Win
- 78%
- Profit-Faktor
- 1.84
- Max. Rückgang
- 52%
- Wachstum
- 336 493%
- Abonnenten
- 1
- Wochen
- 174
- Trades
- 298
- Win
- 99%
- Profit-Faktor
- 608.02
- Max. Rückgang
- 44%
- Wachstum
- 16 864%
- Abonnenten
- 0
- Wochen
- 148
- Trades
- 1271
- Win
- 88%
- Profit-Faktor
- 2.25
- Max. Rückgang
- 39%
- Wachstum
- 538%
- Abonnenten
- 12
- Wochen
- 102
- Trades
- 921
- Win
- 74%
- Profit-Faktor
- 2.06
- Max. Rückgang
- 28%
- Wachstum
- 2 397%
- Abonnenten
- 1
- Wochen
- 231
- Trades
- 1002
- Win
- 78%
- Profit-Faktor
- 3.44
- Max. Rückgang
- 30%
- Wachstum
- 502%
- Abonnenten
- 8
- Wochen
- 39
- Trades
- 787
- Win
- 90%
- Profit-Faktor
- 2.56
- Max. Rückgang
- 16%
- Wachstum
- 1 088%
- Abonnenten
- 10
- Wochen
- 111
- Trades
- 324
- Win
- 54%
- Profit-Faktor
- 1.55
- Max. Rückgang
- 35%
- Wachstum
- 6 180%
- Abonnenten
- 2
- Wochen
- 332
- Trades
- 2069
- Win
- 72%
- Profit-Faktor
- 1.91
- Max. Rückgang
- 38%
- Wachstum
- 987%
- Abonnenten
- 9
- Wochen
- 79
- Trades
- 3320
- Win
- 82%
- Profit-Faktor
- 3.79
- Max. Rückgang
- 41%
Wenn man ein Signal abonniert, übernimmt man alle Risiken hinsichtlich der Ausführung. Historische Statistik versichert keine Gewinne in der Zukunft.