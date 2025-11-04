- 成长
交易:
132
盈利交易:
101 (76.51%)
亏损交易:
31 (23.48%)
最好交易:
104.33 EUR
最差交易:
-35.61 EUR
毛利:
1 683.80 EUR (118 431 pips)
毛利亏损:
-285.22 EUR (32 596 pips)
最大连续赢利:
22 (332.59 EUR)
最大连续盈利:
397.04 EUR (14)
夏普比率:
0.44
交易活动:
20.01%
最大入金加载:
30.61%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
3 小时
采收率:
21.59
长期交易:
106 (80.30%)
短期交易:
26 (19.70%)
利润因子:
5.90
预期回报:
10.60 EUR
平均利润:
16.67 EUR
平均损失:
-9.20 EUR
最大连续失误:
6 (-45.75 EUR)
最大连续亏损:
-64.79 EUR (3)
每月增长:
164.33%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
64.79 EUR (7.32%)
相对跌幅:
结余:
7.32% (64.79 EUR)
净值:
24.65% (247.43 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|86K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +104.33 EUR
最差交易: -36 EUR
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +332.59 EUR
最大连续亏损: -45.75 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
