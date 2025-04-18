KurseKategorien
USPX: Franklin U.S. Equity Index ETF

58.30 USD 0.01 (0.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von USPX hat sich für heute um -0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 58.03 bis zu einem Hoch von 58.38 gehandelt.

Verfolgen Sie die Franklin U.S. Equity Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
58.03 58.38
Jahresspanne
42.40 58.38
Vorheriger Schlusskurs
58.31
Eröffnung
58.23
Bid
58.30
Ask
58.60
Tief
58.03
Hoch
58.38
Volumen
31
Tagesänderung
-0.02%
Monatsänderung
3.76%
6-Monatsänderung
18.52%
Jahresänderung
17.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K