TOI: The Oncology Institute Inc
3.10 USD 0.14 (4.32%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TOI hat sich für heute um -4.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.06 bis zu einem Hoch von 3.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die The Oncology Institute Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.06 3.30
Jahresspanne
0.12 4.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.24
- Eröffnung
- 3.27
- Bid
- 3.10
- Ask
- 3.40
- Tief
- 3.06
- Hoch
- 3.30
- Volumen
- 1.096 K
- Tagesänderung
- -4.32%
- Monatsänderung
- -6.34%
- 6-Monatsänderung
- 152.03%
- Jahresänderung
- 839.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K