Währungen / PRPH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PRPH: ProPhase Labs Inc
0.38 USD 0.04 (9.52%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PRPH hat sich für heute um -9.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.38 bis zu einem Hoch von 0.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProPhase Labs Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRPH News
- ProPhase Labs beauftragt ThinkEquity mit Privatplatzierung über 6 Mio. US-Dollar
- ProPhase Labs signs agreement with ThinkEquity for $6 million private placement
- ProPhase Labs ends equity line agreement with Keystone Capital Partners
- ProPhase Labs, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PRPH)
- ProPhase Labs, Inc. (PRPH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ProPhase Labs earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- ProPhase Labs Posts Narrower Q2 Loss
- Journey Medical Corporation (DERM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- ProPhase Labs stock soars after securing patent for esophageal disease test
- ProPhase Labs receives patent for Barrett’s esophagus testing technology
- Ironwood Pharmaceuticals (IRWD) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Zoetis (ZTS) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- ProPhase Labs secures $3 million in convertible notes financing
- ProPhase Labs explores reverse merger with digital asset company
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- ProPhase Labs appoints Carolina Abenante as independent director
- ProPhase Labs Announces Successful Study Demonstrating Performance of BE-Smart™ Test in Detecting Esophageal Cancer
- Earnings call transcript: ProPhase Labs beats Q1 2025 EPS forecast, stock rises
- ProPhase Labs earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- ProPhase Labs Announces Financial Results for the Three Months Ended March 31, 2025
- ProPhase Labs, Inc. (PRPH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- ProPhase Labs, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PRPH)
Tagesspanne
0.38 0.42
Jahresspanne
0.22 2.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.42
- Eröffnung
- 0.42
- Bid
- 0.38
- Ask
- 0.68
- Tief
- 0.38
- Hoch
- 0.42
- Volumen
- 885
- Tagesänderung
- -9.52%
- Monatsänderung
- 15.15%
- 6-Monatsänderung
- -2.56%
- Jahresänderung
- -84.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K