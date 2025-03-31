货币 / PRPH
PRPH: ProPhase Labs Inc
0.42 USD 0.01 (2.33%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PRPH汇率已更改-2.33%。当日，交易品种以低点0.42和高点0.45进行交易。
关注ProPhase Labs Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PRPH新闻
- ProPhase Labs ends equity line agreement with Keystone Capital Partners
- ProPhase Labs, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PRPH)
- ProPhase Labs, Inc. (PRPH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ProPhase Labs earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- ProPhase Labs Posts Narrower Q2 Loss
- Journey Medical Corporation (DERM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- ProPhase Labs stock soars after securing patent for esophageal disease test
- ProPhase Labs receives patent for Barrett’s esophagus testing technology
- Ironwood Pharmaceuticals (IRWD) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Zoetis (ZTS) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- ProPhase Labs secures $3 million in convertible notes financing
- ProPhase Labs explores reverse merger with digital asset company
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- ProPhase Labs appoints Carolina Abenante as independent director
- ProPhase Labs Announces Successful Study Demonstrating Performance of BE-Smart™ Test in Detecting Esophageal Cancer
- Earnings call transcript: ProPhase Labs beats Q1 2025 EPS forecast, stock rises
- ProPhase Labs earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- ProPhase Labs Announces Financial Results for the Three Months Ended March 31, 2025
- ProPhase Labs, Inc. (PRPH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- ProPhase Labs, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PRPH)
日范围
0.42 0.45
年范围
0.22 2.50
- 前一天收盘价
- 0.43
- 开盘价
- 0.43
- 卖价
- 0.42
- 买价
- 0.72
- 最低价
- 0.42
- 最高价
- 0.45
- 交易量
- 330
- 日变化
- -2.33%
- 月变化
- 27.27%
- 6个月变化
- 7.69%
- 年变化
- -82.57%
