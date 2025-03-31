통화 / PRPH
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
PRPH: ProPhase Labs Inc
0.39 USD 0.03 (7.14%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PRPH 환율이 오늘 -7.14%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.38이고 고가는 0.42이었습니다.
ProPhase Labs Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRPH News
- 프로페이즈 랩스, ThinkEquity와 6백만 달러 사모 계약 체결
- ProPhase Labs signs agreement with ThinkEquity for $6 million private placement
- ProPhase Labs ends equity line agreement with Keystone Capital Partners
- ProPhase Labs, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PRPH)
- ProPhase Labs, Inc. (PRPH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ProPhase Labs earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- ProPhase Labs Posts Narrower Q2 Loss
- Journey Medical Corporation (DERM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- ProPhase Labs stock soars after securing patent for esophageal disease test
- ProPhase Labs receives patent for Barrett’s esophagus testing technology
- Ironwood Pharmaceuticals (IRWD) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Zoetis (ZTS) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- ProPhase Labs secures $3 million in convertible notes financing
- ProPhase Labs explores reverse merger with digital asset company
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- ProPhase Labs appoints Carolina Abenante as independent director
- ProPhase Labs Announces Successful Study Demonstrating Performance of BE-Smart™ Test in Detecting Esophageal Cancer
- Earnings call transcript: ProPhase Labs beats Q1 2025 EPS forecast, stock rises
- ProPhase Labs earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- ProPhase Labs Announces Financial Results for the Three Months Ended March 31, 2025
- ProPhase Labs, Inc. (PRPH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- ProPhase Labs, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PRPH)
일일 변동 비율
0.38 0.42
년간 변동
0.22 2.50
- 이전 종가
- 0.42
- 시가
- 0.42
- Bid
- 0.39
- Ask
- 0.69
- 저가
- 0.38
- 고가
- 0.42
- 볼륨
- 1.192 K
- 일일 변동
- -7.14%
- 월 변동
- 18.18%
- 6개월 변동
- 0.00%
- 년간 변동율
- -83.82%
20 9월, 토요일