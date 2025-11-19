Diskussion zum Artikel "Kennenlernen der CCanvas Klasse. Kantenglättung (Antialiasing) und Schatten" - Seite 2
Na bitte, das kommt meiner Frage schon sehr nahe)
funktioniert das auch mit Textstrichen?!
hier ist mein Beispiel:
(dieses Markup ist in Canvas gemacht)
der ganze Punkt ist, dass WENN Sie N Kopien von Text zu machen und legen Sie sie "in einem Kreis" um den Haupttext, dann mit einer großen Schriftgröße (mehr als 50 Punkte ... und ich habe ^ 150 Punkte) und mehrzeilige Beschriftung, 5-7 Zeilen (Protokolle auf dem Bildschirm),
dann beim Erstellen von OBJEKTEN - der Laptop kann und hängen ..... Ich musste das Terminal neu starten ... und auf Kanvas - der Laptop ist ruhig, aber die Zeit, um einen solchen Text zu erstellen mehrzeiligen Label = 5 Minuten !!!!
...optimierte den Code, jetzt auf Kanvas erstellt es 7 Zeilen Protokoll in 101 Sekunden (etwas länger als eine Minute).
Das ist immer noch sehr lang!
Gibt es irgendwelche Möglichkeiten oder Methoden, um einen schnelleren Strich für Text zu erstellen ?!
...bin immer noch an den Meinungen von Experten zu diesem Thema interessiert!
Ich danke Ihnen !
