Diskussion zum Artikel "Tipps für eine effektive Produktpräsentation auf dem Market" - Seite 11

Neuer Kommentar
 
Bitte ermöglichen Sie es, 2 Produkte mit demselben Namen zu veröffentlichen, wenn eines für MT4 und das andere für MT5 ist. Sie sind in verschiedenen Bereichen, und die Dateierweiterung (.ex4, .ex5) bestimmt dies eindeutig. Auch der Informationsmüll in den Namen wie "MT4" , "für MT5" , "V5" ... stört nur.
 
Для каждого продукта в MetaTrader Маркете разрешается добавить до 12 скриншотов размером 640х480 пикселей.

Ich glaube, dieser Artikel ist veraltet und irreführend. Die Produktkarte hat bereits andere Informationen. Und für ungeeignete Screenshot-Größen wird die Produktbewertung wahrscheinlich herabgesetzt 😒.


1...4567891011
Neuer Kommentar