Fragen zu MT5 und dem Strategietester
Mach mal ein Bild von dem Problem Datum
Gruß Christian
Unter Extras / Optionen / Diagramme hab ich bei Max Balken im Chart Unlimited stehen.
Dennoch fängt er erst im Februar bei mir an :(
Broker bieten wohl immer nur kurze Zeitfenster an. Du musst das Termanial lange laufen lassen oder versuchen über Import (in Mt4 F2) Die History-Datenbank vergrößern. Aber woher sollen die kommen?
Frag mal den Broker oder Google.
Mache bitte einen Screenshot wenn das Fenster mit dem Kalender da ist.
Gruß
Dein erster Trade startet immer am selben Zeitpunkt wenn du das Startdatum vom Tester änderst ?
Wenn ja liegt der Fehler wahrscheinlich im Code.
Ticks werden aber in der Visu ab dem eingestellten Datum gezeigt ?
Wähle einen Bereich von Jan 2016 bis Mai 2016.
Im Diagramm wird allerdings erst ab Febraur 2016 angefangen. Was ist hier falsch?
Und wie kann man die Cloud benutzen, damit das nicht Stunden dauert um ein paar Werte zu sehen? Unter Agenten wurde die Verwendung erlaubt.