MT5
Liegt bestimmt an der Kontogröße und Margin .
Welche Fehlermeldung ?
Es gibt keine Fehlermeldung. Ich kann die Position einfach nicht öffnen.
Frei Margin: 10.000 Euro
Wie wolltest du die denn öffnen ? ...Chart , script , expert ?
je detaillierter du deine Frage stellst umso schneller kann dir geholfen werden ......Details ...Details ..Details :-)
Falsch, du hast Geld aber zum öffnen der 50 ! Lot EURUSD hast du nicht genug Geld :-)
Lies mal was über Margin eines Finanz Produketes und Hebel eines Kontos .
Definitiv ist deine Position zu Groß für das Konto
Übrigens , wenn du rechts klicks( auf dem Logtext) und dann auf Ansehen im Log Fenster dann siehst du das ganze Log File von heute.
Könntest dann nur die Zeilen Posten ohne Bild .Aber das Problem ist ja gelöst.
Gruß Christian
Hallo nochmal,
wollte blos kurz fragen ob man irrgendwie mehr setzen kann als nur ein Volumen von 5. Denn ich kann keine Positionen eröffnen die größer als 10 sind.
Gruß JH