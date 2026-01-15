Diskussion zum Artikel "Einführung in MQL5 (Teil 22): Aufbau eines Expert Advisors für das harmonische Muster 5-0"
Eliot-Wellen?
Ja, es sind Eliot-Wellen. Und erfinden Sie keine neuen Entitäten, William Occam missbilligt das.
kimo161 #:Die Sache ist vielschichtiger als das. Harmonische Muster, einschließlich des 5-0-Musters(Trademark Status & Document Retrieval), wurden erfunden, nachdem die Elliot-Wellen erfunden wurden. Elliot Waves basieren auf 9 Wellengraden in Zyklen, während das 5-0 Pattern auf Fibonacci-Verhältnissen basiert. Wenn beide Muster auf ein Diagramm angewandt werden, kommt es zwangsläufig zu Überschneidungen, was zu Verwirrung führen kann.
Eliot winkt?
Das harmonische Muster 5-0 ist eine Umkehrformation, die in der Regel nach einer signifikanten und lang anhaltenden Kursbewegung auftritt. Es wird eher als ein Muster der Fortsetzung hin zur Umkehr denn als ein reines Umkehrmuster angesehen und deutet auf eine mögliche Richtungsänderung des Trends hin. Die vier Strecken (XA, AB, BC und CD) werden durch die sechs Hauptpunkte des Musters gebildet: 0, X, A, B, C und D. Der markante Anfangspunkt und die Struktur des 5-0-Musters heben es von anderen harmonischen Mustern ab. Im Gegensatz zu den meisten harmonischen Mustern, die mit einem hohen oder tiefen Umkehrpunkt beginnen, beginnt das 5-0-Muster mit einer Korrekturbewegung, die häufig nach dem Ende eines vorangegangenen Trends oder Musters erfolgt. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie darauf abzielt, die Erschöpfung einer gegenläufigen Bewegung und nicht den Beginn eines neuen Impulses zu erfassen.
Der Punkt 0, der ein klaren hohen Umkehrpunkt auf dem Chart bildet, ist der Ausgangspunkt des steigenden 5-0-Musters. Der Markt fällt von diesem Niveau ab und bildet den Punkt X, der den ersten signifikanten Abwärtstrend der Struktur darstellt. Ein korrigierender Rückzug dieses Rückgangs wird durch die anschließende Bewegung von X nach A dargestellt. Auch wenn es kein festgelegtes Fibonacci-Niveau für diesen Rückzug gibt, muss der Punkt A unter dem Punkt 0 liegen, um anzuzeigen, dass der Trend insgesamt noch rückläufig ist.
Nach der Etablierung von Punkt A sinkt der Markt weiter ab, um Punkt B zu erreichen, der zwischen der 113%- und 161,8%-Fibonacci-Ausdehnung der XA-Strecke liegt. Die Erschöpfungsphase des aktuellen Abwärtstrends wird häufig durch diese Strecke repräsentiert. Von Punkt B aus dreht der Markt wieder nach oben und bildet Punkt C, der in der Regel 161,8 % bis 224 % der AB-Strecke entspricht. Innerhalb des Musters stellt diese Bewegung eine starke Korrekturreaktion dar. Die Struktur wird am Punkt D vervollständigt, wo der Markt erneut einen Rücksetzer macht. Es wird empfohlen, dass Punkt D 50 % bis 55 % der BC-Strecke zurückgeht. Der mögliche Kaufbereich ist diese Retracement-Zone.
Autor: Israel Pelumi Abioye