Frage

Neuer Kommentar
 
Hallo  kann jemand helfen  ich habe zwei mql5-Konten installiert, auf einem Konto läuft ein EA . Wenn ich auf das zweite Konto einen anderen EA installieren will, schreibt  er sich immer in das erste Konto ein . Wie kann ich bestimmen in welches Konto sich die Software installiert ???
 

Ein es läuft immer nur am aktiven Konto. Wenn du das Konto wechselst ist der ea dahin.

abhilfe vps

 

Wie amando sagt, ein Terminal kann nur in einem Konto eingeloggt sein.

Es gilt:

    1 Konto je Terminal
    100 Charts je Terminal // https://www.mql5.com/en/forum/335414#comment_15545461
    16 Charts max. auf MQ-VPS // Regeln: https://www.mql5.com/en/vps/rules#part_III Pkt 6
    1 EA je Chart
    Viele Indikatoren je Chart

Installiere für jedes Konto ein eigenes Terminal - im portable Mode:

\portable mode:
https://www.mql5.com/de/forum/212156#comment_5515345
https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/start_advanced/start
https://www.youtube.com/watch?v=DSHIG38i4cw
https://strategyquant.com/doc/strategyquant/how-to-run-the-metatrader-in-portable-mode-and-what-it-is-good-for/
https://www.youtube.com/watch?v=ySaDWRSnu9E
MT4: https://www.metatrader4.com/en/trading-platform/help/userguide/start_comm
MT5: https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/start_advanced/start

Platform Start - For Advanced Users - Getting Started - MetaTrader 5 Help
Platform Start - For Advanced Users - Getting Started - MetaTrader 5 Help
  • www.metatrader5.com
After installation, a group of programs of the trading platform is added to the Start menu, and the program shortcut is created on the desktop. Use...
Neuer Kommentar