Ein es läuft immer nur am aktiven Konto. Wenn du das Konto wechselst ist der ea dahin.
abhilfe vps
Wie amando sagt, ein Terminal kann nur in einem Konto eingeloggt sein.
Es gilt:
1 Konto je Terminal
100 Charts je Terminal // https://www.mql5.com/en/forum/335414#comment_15545461
16 Charts max. auf MQ-VPS // Regeln: https://www.mql5.com/en/vps/rules#part_III Pkt 6
1 EA je Chart
Viele Indikatoren je Chart
Installiere für jedes Konto ein eigenes Terminal - im portable Mode:
\portable mode:
https://www.mql5.com/de/forum/212156#comment_5515345
https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/start_advanced/start
https://www.youtube.com/watch?v=DSHIG38i4cw
https://strategyquant.com/doc/strategyquant/how-to-run-the-metatrader-in-portable-mode-and-what-it-is-good-for/
https://www.youtube.com/watch?v=ySaDWRSnu9E
MT4: https://www.metatrader4.com/en/trading-platform/help/userguide/start_comm
MT5: https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/start_advanced/start
