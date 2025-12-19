Diskussion zum Artikel "Die Grenzen des maschinellen Lernens überwinden (Teil 4): Überwindung des irreduziblen Fehlers durch mehrere Prognosehorizonte"
Neuer Artikel Die Grenzen des maschinellen Lernens überwinden (Teil 4): Überwindung des irreduziblen Fehlers durch mehrere Prognosehorizonte :
In unserer Serie über selbstoptimierende Expertenberater haben wir erörtert, wie lineare Regressionsmodelle mithilfe der Matrixfaktorisierung konstruiert werden können, die OpenBLAS-Bibliothek vorgestellt und die Singulärwertzerlegung (SVD) erläutert. Leser, die mit dieser Diskussion nicht vertraut sind, sollten sie nachlesen, da der vorliegende Artikel auf dieser Grundlage aufbaut; ein Link ist hier angegeben.
Die SVD faktorisiert eine Matrix in drei kleinere Matrizen, wie Sie wissen: U, S und VT. Jede hat besondere geometrische Eigenschaften. U und VT sind orthogonale Matrizen, d. h. sie stellen Drehungen oder Spiegelungen der ursprünglichen Daten dar – und entscheidend ist, dass sie Vektoren nicht strecken, sondern nur die Richtung ändern. S, die mittlere Matrix, ist diagonal und skaliert die Datenwerte.
Zusammengenommen kann SVD als eine Abfolge von Rotation, Skalierung und Drehung der Daten verstanden werden. Auf diese Weise betten lineare Regressionsmodelle Bilder des Ziels in den Raum der Eingaben ein. Wenn wir also die lineare Regression auf ihr geometrisches Wesen reduzieren, ist sie nichts anderes als Rotation, Skalierung und nochmals Rotation. Mehr nicht. Das war's. Drehen, Skalieren, Drehen. Wenn man Geometrie studiert, lernt man, sie so zu sehen, aber wenn man das tut, stellt sich eine provokante Frage: Wo findet das ganze „Lernen“ wirklich statt?
Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana