MQL5 Agenten keine Verbindung
Hi,
ich habe Online Agenten zur Verfügung gestellt. Diese sind auch mit der Cloud verbunden und betriebsbereit (State: running) laut MetaTester Agent Manager.
Wenn ich diese jedoch nutzen möchte, erscheint nur "Connecting" und dann geht der Agent wieder auf ready.
Bin etwas ratlos, was der Grund ist, dass keine erfolgreiche Verbindung zu Stande kommt.
In meinem Metatrader Account sind auch alle Agenten vorhanden.
Muss ich auf dem Rechner noch irgendwelche Ports freigeben in der Firewall?
VG
Also es liegt nicht an der Porteinstellung.
Ohne ein Zutun haben die Agenten angefangen zu arbeiten.
Das lief jetzt ca. 1h stabil bis alle Agenten die Verbindung verloren haben und jetzt wieder auf "connecting" stehen.
Laut Journal steht "Connection closed".
Ich hab drei Links dazu:
https://www.mql5.com/en/forum/76797#comment_2907013
https://www.mql5.com/en/forum/262081
https://www.mql5.com/en/forum/190679/page2#comment_6340236
Zwei von ihnen sagen, dass der lokale Firewall das verursachen könne, entweder Windows oder der eigene?
