Diskussion zum Artikel "Einführung in MQL5 (Teil 21): Automatisiertes Erkennen von harmonischen Mustern"
Neuer Artikel Einführung in MQL5 (Teil 21): Automatisiertes Erkennen von harmonischen Mustern :
Willkommen zurück zu Teil 21 der Serie Einführung in MQL5! In Teil 20 habe ich Ihnen harmonische Muster vorgestellt und die mathematischen Konzepte hinter Fibonacci-Retracements und -Extensions sowie deren Implementierung in MQL5 erläutert. In diesem Artikel gehen wir einen Schritt weiter und konzentrieren uns auf die Automatisierung der Erkennung des harmonischen Musters von Gartley.
Sie werden lernen, wie Sie mögliche Gartley-Muster programmatisch auf Ihren Charts erkennen können, indem Sie Fibonacci-Levels, Preisausschläge und Chart-Objekte verwenden. Die Logik und die Methoden, die wir hier erörtern, lassen sich auch auf andere harmonische Muster wie Fledermaus, Schmetterling, Krabbe und tiefe Krabbe anwenden, auch wenn wir uns der Einfachheit halber auf das Gartley-Muster konzentrieren werden.
Die Besonderheit dieses Artikels besteht darin, dass er sich an Anfänger wendet und schwierige Sachverhalte in überschaubaren Schritten vereinfacht. Anstatt Sie mit Theorie zu überladen, werden wir an einer projektbasierten Strategie arbeiten, bei der wir einen Expert Advisor (EA) erstellen, der das Gartley-Muster automatisch erkennt.
Autor: Israel Pelumi Abioye