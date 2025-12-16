Was muss ich tun,....
... damit ich wieder Dots angezeigt bekomme (MT5)?!
Früher waren das mal alles saubere Dots , heutzutage ist es mal so, mal so. Warum? Ich weiß, es gab schon viele neue Build Versionen, konnte teilweise MT4 Sachen mit akt. Build gar nicht mehr kompilieren, musste das mit einer old-version MetaEditor Version machen.
Ratlos.
Frag mal den entwickler
redest du von mt4 oder mt5?
... damit ich wieder Dots angezeigt bekomme (MT5)?!
Früher waren das mal alles saubere Dots , heutzutage ist es mal so, mal so. Warum? Ich weiß, es gab schon viele neue Build Versionen, konnte teilweise MT4 Sachen mit akt. Build gar nicht mehr kompilieren, musste das mit einer old-version MetaEditor Version machen.
Ratlos.
Früher war alles besser!
Ja, ja, sooo schade! Die Zahnärzte bohrten noch ohne Spritze und die Zwiebeln haben beim Schneiden auch schärfer in den Augen gebrannt. ;)
Sieh die Fehler und Warnung als Zeichen, dass sich MT5 weiterentwickelt und die integrierten Funktionen mehr anbieten und mehr können und meist auch noch schneller. :)
Außerdem - wenn ich das recht erinnere - ist jetzt #strict grundsätzlich eingestellt und ich glaube, man kann es nicht mehr 'abstellen'.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
... damit ich wieder Dots angezeigt bekomme (MT5)?!
Früher waren das mal alles saubere Dots , heutzutage ist es mal so, mal so. Warum? Ich weiß, es gab schon viele neue Build Versionen, konnte teilweise MT4 Sachen mit akt. Build gar nicht mehr kompilieren, musste das mit einer old-version MetaEditor Version machen.
Ratlos.