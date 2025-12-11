Diskussion zum Artikel "Entwicklung des Price Action Analysis Toolkit (Teil 38): Tick Buffer VWAP und Short-Window Imbalance Engine"
Sir,
warum gibt es kein Gremium?
Verringern Sie die Größe des Armaturenbretts und machen Sie es professioneller, indem Sie Stärke Cloums dann diese Durchflussanzeige Linien Meter
Israr Hussain Shah Durchflussanzeige Linien MeterDanke, dass Sie
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Neuer Artikel Entwicklung des Price Action Analysis Toolkit (Teil 38): Tick Buffer VWAP und Short-Window Imbalance Engine :
Das Slippage-Tool wurde entwickelt, um diese Lücke zu schließen. Es wird zwar nicht versucht, ein vollständiges Orderbuch oder ein Rohband nachzubilden, aber es rekonstruiert die wichtigsten Erkenntnisse, die Händler normalerweise aus der Markttiefe gewinnen – und zwar nur aus den Tick-Daten, die jeder Broker bereitstellt. Es berechnet einen kursgewichteten VWAP (Volume Weighted Average Price), um hervorzuheben, wo sich die Aktivitäten häufen, misst kurzfristige Ungleichgewichte bei den Aufträgen, um den Richtungsdruck zu erfassen, und aggregiert die Tick-Volumina, um ein klareres Bild der jüngsten Beteiligung zu zeichnen. Diese Metriken werden dann mit Spread- und ATR-Kontext gepaart, um Händlern zu helfen, zu erkennen, wann die Bedingungen ihre direktionale Tendenz begünstigen.
Das Tool wird direkt auf dem Chart mit Warnhinweisen und Handelsmarkierungen angezeigt und bietet Privatanlegern einen praktischen Proxy für den Orderflow. So können sie Liquiditätsverschiebungen beobachten, Ungleichgewichte erkennen und ihre Eingaben effektiver timen, auch ohne Zugang zu einem professionellen Marktbuch.
Das nachstehende Chart veranschaulicht dies in der Praxis. Beachten Sie die rückläufige Bewegung von Punkt E nach F. Der Rückgang verläuft nicht geradlinig, sondern der Markt schwankt, was zu vorübergehenden Hochs und Tiefs führt und die Liquidität mitreißt. Ein Händler, der bei Punkt C in einen Verkauf einsteigt, könnte mit der Richtung richtig liegen, aber bei schlechtem Risikomanagement oder einem übergroßen Lot könnte ihn der Rücksetzer in Richtung D aufhalten. Das Slippage-Tool umrahmt dies, indem es eine Gegenbewegung vorschlägt: Kaufen bei C und Schließen bei D, wodurch ein potenzieller Verlust in eine kontrollierbare Gelegenheit umgewandelt wird. Wenn der Kurs von A aus ansteigt, hebt das Tool B als günstige Verkaufszone hervor und hilft den Händlern, mit den Schwankungen zu handeln, anstatt von ihnen durchgeschüttelt zu werden.
Autor: Christian Benjamin