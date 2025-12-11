Diskussion zum Artikel "Aufbau eines Handelssystems (Teil 3): Bestimmung des Mindestrisikoniveaus für realistische Gewinnziele"
In Teil 2 dieser Serie haben wir gezeigt, wie man die Positionsgrößenbestimmung in Systemen mit einer positiven Erwartung nutzen kann, um das Kontowachstum zu beschleunigen. Unsere Ergebnisse zeigen, dass es für ein System mit einer hohen Gewinnquote und einem Risiko-Ertrags-Verhältnis (Reward-to-Risk-Ratio, RRR), das die Mindestschwelle überschreitet, möglich ist, mehr als die üblichen 2 % des Kontoguthabens zu riskieren, ohne die langfristige Rentabilität zu gefährden. Dies wirft eine wichtige Frage auf: Wie hoch ist das Mindestrisiko pro Handel (Risikoprozent), das erforderlich ist, um ein Gewinnziel innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu erreichen?
In diesem Artikel setzen wir die Monte-Carlo-Simulation ein, um den Mindestrisikoprozentsatz zu ermitteln, der erforderlich ist, um ein vorgegebenes Gewinnziel zu erreichen. Wir analysieren auch die damit verbundenen Drawdowns und die potenzielle Anzahl aufeinanderfolgender Verluste bei einer bestimmten Gewinnquote. Anhand dieser Erkenntnisse lässt sich feststellen, ob ein Ziel realistisch erreichbar oder zu ehrgeizig ist, und die Händler können erkennen, welche Parameter sie anpassen müssen, um erreichbare und nachhaltige Handelsziele zu setzen.
Hauptziele dieser Analyse:
Am Ende dieser Untersuchung werden die Händler besser verstehen, wie sie ihre Risikomanagementstrategien strukturieren können, um ihre finanziellen Ziele effizient zu erreichen.
Autor: Daniel Opoku