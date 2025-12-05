Erforderliche Margin pro Order MT5

Hallo zusammen,


gibt es in MT5 einen Script der es ermöglicht, die erforderliche Margin beim eröffnen einer Order sichtbar zu haben, basierend auf den eingestellten Broker Hebel ?

In der Terminal Ansicht, sehe ich auch nur die Marge für alle offenen Positionen, aber nicht für jede einzelne Position.

Kann man das irgendwo einstellen ?


Danke und Gruß

Paco

 

Wenn Du oben in der Suchzeile "Margin" eingibst:


und Enter und dann links auf CodeBase drückst:

siehst Du 22 Seiten mit verschiedenen Lösungen zu Deiner Frage.

Alternativ kannst Du Google fragen: "site:mql5.com margin"

 
Erstmal vielen Dank für die Antworten.

Für mein erstes Anliegen bin ich jetzt mit dem PositionSizer fündig geworden.

Das zweite Anliegen betrifft das Terminal, ob man dort auch für jede einzelne offene Position die eingesetzte Margin einsehen könnte, dafür habe ich leider nichts gefunden.

Vielleicht ist dies ja gar nicht umsetzbar in MT5 ?!

 
Paco #:
Das zweite Anliegen betrifft das Terminal, ob man dort auch für jede einzelne offene Position die eingesetzte Margin einsehen könnte, dafür habe ich leider nichts gefunden.

Vielleicht ist dies ja gar nicht umsetzbar in MT5 ?!

Doch!

Entweder programmiert man es selbst, oder lässt es sich programmieren.

Es reicht ein Indikator (nur Zeigen, kein Handeln, ein Skript läuft nur einmal durch), aber je genauer die Beschreibung,
desto problemloser der Job/Ergebnis. Lies dazu:

- EA-freelancer Pflichtenheft : https://www.mql5.com/de/articles/4368
- Indi : https://www.mql5.com/de/articles/4304
- aber auch: https://www.mql5.com/de/job/rules
- Hier noch Tipps für die Wahl eines Freelancers: https://www.mql5.com/en/forum/348123

(Ich vermute aber, es gibt es schon, denn es gibt fast nichts, was nicht schon für MT5 programmiert wurde.)
