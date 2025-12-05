Erforderliche Margin pro Order MT5
Wenn Du oben in der Suchzeile "Margin" eingibst:
und Enter und dann links auf CodeBase drückst:
siehst Du 22 Seiten mit verschiedenen Lösungen zu Deiner Frage.
Alternativ kannst Du Google fragen: "site:mql5.com margin"
Doch!
Entweder programmiert man es selbst, oder lässt es sich programmieren.
Es reicht ein Indikator (nur Zeigen, kein Handeln, ein Skript läuft nur einmal durch), aber je genauer die Beschreibung,
desto problemloser der Job/Ergebnis. Lies dazu:
- EA-freelancer Pflichtenheft : https://www.mql5.com/de/articles/4368
- Indi : https://www.mql5.com/de/articles/4304
- aber auch: https://www.mql5.com/de/job/rules
- Hier noch Tipps für die Wahl eines Freelancers: https://www.mql5.com/en/forum/348123
- 2025.11.22
- www.mql5.com
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Hallo zusammen,
gibt es in MT5 einen Script der es ermöglicht, die erforderliche Margin beim eröffnen einer Order sichtbar zu haben, basierend auf den eingestellten Broker Hebel ?
In der Terminal Ansicht, sehe ich auch nur die Marge für alle offenen Positionen, aber nicht für jede einzelne Position.
Kann man das irgendwo einstellen ?
Danke und Gruß
Paco