Diskussion zum Artikel "Verbessern Sie Ihren Handel mit Smart Money Konzepten (SMC): OB, BOS und FVG"
Ansicht. Dies wäre ein sehr wertvolles Instrument. Ich freue mich darauf, den Fortschritt des Backtestings zu sehen, indem ich alle Strategien gleichzeitig kombiniere, d.h. OB, BOS und FVG. Und bitte könnten Sie auch ein CHOCH CHANGE OF CHARACTER Konzept hinzufügen, danke
MetaQuotes:Großartige Arbeit
Sehen Sie sich den neuen Artikel an: Erhöhen Sie Ihr Trading mit Smart Money Concepts (SMC): OB, BOS, und FVG.
Autor: Hlomohang John Borotho
Jean de Backtestings zu sehen, indem ich alle Strategien gleichzeitig kombiniere, d.h. OB, BOS und FVG. Und bitte könnten Sie auch ein Konzept für den CHOCH-CHARAKTERWECHSEL hinzufügen, danke.Einverstanden, Sie können gerne die Einstellungen/Logik optimieren und die Möglichkeiten des Systems erkunden.
Die Fair-Value-Lücke ist falsch beschrieben und dargestellt, bitte sehen Sie sich das richtige Bild in diesem Artikel an.
The Inverse Fair Value Gap Trading Strategy
- 2025.01.28
- www.mql5.com
An inverse fair value gap(IFVG) occurs when price returns to a previously identified fair value gap and, instead of showing the expected supportive or resistive reaction, fails to respect it. This failure can signal a potential shift in market direction and offer a contrarian trading edge. In this article, I'm going to introduce my self-developed approach to quantifying and utilizing inverse fair value gap as a strategy for MetaTrader 5 expert advisors.
Stanislav Korotky #:Sie irren sich, es ist dasselbe, ich habe das FVG mit dem Preis/Candlesticks dargestellt, die bereits innerhalb der FVG-Zone zurückgegangen sind.
Hlomohang John Borotho #:
Sie irren sich, es ist das Gleiche, ich habe das FVG mit dem Preis / Candlesticks bereits innerhalb der FVG-Zone zurückgegangen dargestellt.
Sie liegen falsch oder haben Ihre Grafik schlecht vorbereitet. Da die 1. und 3. Kerze (von links) rot dargestellt sind, sind sie bärisch und bilden 2 große Lücken vor und nach der 2. Kerze (wo vermutlich das FVG stattfand).
Wenn Sie im Internet nach FVG suchen, werden Sie feststellen, dass es sich bei dieser Formation um einen großen unidirektionalen Kurssprung/eine große Lücke handelt und nicht um einen Zickzackkurs mit mehreren Sprüngen, der den gesamten Effekt für mögliche künftige Rücksetzer verdunkeln würde, weil man nicht weiß, welche (der drei Lücken) sich zuerst schließen wird (in Ihrem Bild ist es die letzte Lücke entlang der dritten Kerze, nicht die zweite - sie wird von der vierten Kerze geschlossen).
Neuer Artikel Verbessern Sie Ihren Handel mit Smart Money Konzepten (SMC): OB, BOS und FVG :
Order Block:
Ein Order Block (OB) stellt die letzte Auf- oder Abwärtskerze vor einer bedeutenden Marktbewegung dar und zeigt oft an, wo institutionelle Händler ihre Aufträge platziert haben. Wenn der Kurs diese Zonen wieder erreicht, fungieren sie in der Regel als starke Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Handelsmöglichkeiten bieten. In diesem EA wird die Erkennung von Order Blocks noch verbessert, indem der Fibonacci-Indikator zur Validierung integriert wird, um sicherzustellen, dass die Handelsgeschäfte mit wichtigen Retracement- oder Extension-Levels übereinstimmen. Wie im vorangegangenen Artikel erläutert, werden durch die Kombination von OB und Fibonacci-Bestätigung schwächere Setups herausgefiltert, sodass Händler einen zuverlässigeren Rahmen für den Einstieg in den Handel und die Verwaltung von Handelsgeschäften erhalten.
Autor: Hlomohang John Borotho