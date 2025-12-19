Diskussion zum Artikel "MetaTrader 5 Machine Learning Blueprint (Teil 2): Kennzeichnung von Finanzdaten für maschinelles Lernen"

MetaTrader 5 Machine Learning Blueprint (Teil 2): Kennzeichnung von Finanzdaten für maschinelles Lernen :

In diesem zweiten Teil der MetaTrader 5 Machine Learning Blueprint-Serie erfahren Sie, warum einfache Bezeichnungen Ihre Modelle in die Irre führen können und wie Sie fortgeschrittene Techniken wie die Triple-Barrier- und Trend-Scanning-Methode anwenden, um robuste, risikobewusste Ziele zu definieren. Dieser praktische Leitfaden ist vollgepackt mit praktischen Python-Beispielen, die diese rechenintensiven Techniken optimieren, und zeigt Ihnen, wie Sie verrauschte Marktdaten in zuverlässige Kennzeichnungen umwandeln können, die die realen Handelsbedingungen widerspiegeln.

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie trainieren, um ein Elitescharfschütze zu werden. Möchten Sie lieber üben, auf perfekte Kreise auf einer Papierscheibe zu schießen, oder mit menschlichen Silhouetten trainieren, die reale Kampfszenarien imitieren? Die Antwort liegt auf der Hand: Sie brauchen Ziele, die die Realität widerspiegeln, mit der Sie konfrontiert werden.

Das gleiche Prinzip gilt für das maschinelle Lernen im Finanzwesen. Die meisten akademischen Forschungen verwenden das so genannte „Fixed-Time Horizon Labeling“, was dem Schießen auf diese perfekten Kreise entspricht. Bei diesem Ansatz wird eine einfache Frage gestellt: „Wird der Preis in genau X Tagen höher oder niedriger sein?“ Aber hier liegt das Problem: Echte Händler interessieren sich nicht nur dafür, wo der Preis am Ende steht. Sie interessieren sich für die Reise, d. h., wann ihr Stop-Loss erreicht wird, wann sie Gewinne mitnehmen sollten und wie sich der Kurs auf dem Weg dahin entwickelt.

Stellen Sie sich das so vor: Wenn Sie ein Modell erstellen, mit dem Sie vorhersagen können, ob jemand einen Herzinfarkt erleiden wird, würden Sie nicht nur darauf achten, ob er in genau 365 Tagen noch lebt oder tot ist. Sie möchten über Warnzeichen, Frühinterventionen und die Abfolge von Ereignissen Bescheid wissen, die für medizinische Entscheidungen relevant sind. Die Finanzmärkte funktionieren auf die gleiche Weise.

In diesem Artikel wird davon ausgegangen, dass Sie sich bereits mit Python auskennen und ein Grundverständnis für Konzepte des maschinellen Lernens haben. Wir werden tief in praktischen Code und reale Anwendungen eintauchen, die Sie sofort implementieren können.


Autor: Patrick Murimi Njoroge

 

Etwas, das ich nicht verstehe:


Wenn Sie Modelle nicht mit den rohen Tick-Daten, sondern mit erstellten Balken (Zeit, Tick usw.) trainieren, müssen Sie dann während des Live-Handels Balken erstellen?

