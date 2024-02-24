Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3274
die Analogie zu Ihrem Hedgefonds mit negativer Bilanz
Übrigens, welche Aktionen führen zu einer negativen Bilanz im Kurs?
Darüber müssen Sie sich keine Gedanken machen.
es ist, wenn Sie mehr abheben als Sie eingezahlt haben ;)
und da die Marge noch nicht Null ist, geht der Handel weiter (kostenlos!!!), komisch, oder? ;)))
eine Menge von Positionen in der Menge, die Swap im Laufe der Zeit essen
Vergleichen Sie dies mit dem vorherigen Ergebnis.
Das nennt man Finanzmathematik.
Wenn Ihre Mathematik gut ist, dann ist der Swap sozusagen aus dem Weg geräumt (berücksichtigt).
Das ist uninteressant. Entweder man schreibt zum Thema oder zumindest etwas Substantielles, oder man macht sich an den Schriftsätzen zu schaffenNiemand ist daran interessiert, das zu lesen.
Ich habe zu diesem Thema geschrieben.
tester gril warum reden Sie darüber?
Ich sagte oben, machen Sie keine Pips.
Die Trades sollten von einer Woche sein, sagen wir mal.
dann wird es interessant zu lesen sein.
Außerdem haben Sie selbst meinen negativen Kontostand erwähnt, also habe ich geantwortet.
und du solltest Unterwäsche kaufen gehen, nicht ich.
Mir geht es gut ;))))
Okay, Meister.
Schreiben Sie Ihre Memoiren darüber, wie Sie Forex versaut haben, und verkaufen Sie sie, verschwenden Sie sich nicht.
Warum eigentlich?
Es ist ein Hobby, nur für dich selbst.
Außerdem ist das Ziel, Ihre Einzahlung 1000-mal zu erhöhen, noch nicht erreicht worden.
Aus irgendeinem Grund denken Sie, dass Ihr Hobby das aufregendste ist.