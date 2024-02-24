Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3274

Maxim Dmitrievsky #:

die Analogie zu Ihrem Hedgefonds mit negativer Bilanz

Übrigens, welche Aktionen führen zu einer negativen Bilanz im Kurs?

Darüber müssen Sie sich keine Gedanken machen.

es ist, wenn Sie mehr abheben als Sie eingezahlt haben ;)

und da die Marge noch nicht Null ist, geht der Handel weiter (kostenlos!!!), komisch, oder? ;)))

 
Maxim Dmitrievsky #:

die Analogie zu Ihrem Hedgefonds mit negativer Bilanz

Ich habe es geschrieben, damit endlich jemandem hier klar wird, was für eine Funktion Neira gefunden hat.

Sie hat eine Funktion gefunden, die der Gral des Testers genannt wird, d. h. eine Short-Stop-Funktion!
Renat Akhtyamov #:

Übrigens, welche Aktionen führen zu einem negativen Saldo im Kurs?

Sie müssen sich keine Sorgen machen.

es ist, wenn Sie mehr als den Einzahlungsbetrag abheben ;)

und da die Marge noch nicht Null ist, geht der Handel weiter (kostenlos!!!), seltsam, oder? ;)))

eine Menge von Positionen in der Menge, die Swap im Laufe der Zeit essen

 
Maxim Dmitrievsky #:

viele Positionen in der Sperre, die im Laufe der Zeit Swaps aufbrauchen.

Vergleichen Sie dies mit dem vorherigen Ergebnis.


Das nennt man Finanzmathematik.

Wenn Ihre Mathematik gut ist, dann ist der Swap sozusagen aus dem Weg geräumt (berücksichtigt).

Renat Akhtyamov #:

Vergleich mit dem vorherigen Ergebnis

Das ist uninteressant. Entweder man schreibt zum Thema oder zumindest etwas Substantielles, oder man macht sich an den Schriftsätzen zu schaffen

Niemand ist daran interessiert, das zu lesen.
 
Maxim Dmitrievsky #:

Das ist uninteressant. Entweder man schreibt über ein Thema oder zumindest etwas Substanzielles, oder man wendet sich den Schriftsätzen zu

Ich habe zu diesem Thema geschrieben.

tester gril warum reden Sie darüber?

Ich sagte oben, machen Sie keine Pips.

Die Trades sollten von einer Woche sein, sagen wir mal.

dann wird es interessant zu lesen sein.

Außerdem haben Sie selbst meinen negativen Kontostand erwähnt, also habe ich geantwortet.

und du solltest Unterwäsche kaufen gehen, nicht ich.

Mir geht es gut ;))))

Renat Akhtyamov #:

Ich war beim Thema.

tester gril warum mischen Sie sich ein?

Ich sagte oben, machen Sie keine Pips.

Trades sollten von einer Woche sein, sagen wir

dann wird es interessant zu lesen sein.

Außerdem haben Sie selbst meinen negativen Kontostand erwähnt, also habe ich geantwortet.

Okay, Meister.

fang an, Memoiren darüber zu schreiben, wie du Forex versaut hast, und verkaufe sie, verschwende dich nicht
 
Maxim Dmitrievsky #:
Schreiben Sie Ihre Memoiren darüber, wie Sie Forex versaut haben, und verkaufen Sie sie, verschwenden Sie sich nicht.

Warum eigentlich?

Es ist ein Hobby, nur für dich selbst.

Außerdem ist das Ziel, Ihre Einzahlung 1000-mal zu erhöhen, noch nicht erreicht worden.

Renat Akhtyamov #:

Warum?

Es ist ein Hobby, nur für mich selbst.

Außerdem ist das Ziel der 1.000-fachen Erhöhung der Einlagen noch nicht erreicht worden.

Aus irgendeinem Grund denken Sie, dass Ihr Hobby das aufregendste ist.

