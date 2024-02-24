Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3279
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
und ich habe keine Angst.
Und das ist richtig so.
Und das zu Recht.
Es wird eine traurige Nachricht aus der realen Welt sein.
Ich versuche, schnell ähnliche kurze Zeichenfolgen in einer langen Zeichenfolge zu finden.
Ist es möglich, Alglib optimal zu nutzen?
Ergebnis.
Mehr als sechs Sekunden sucht eine solche Implementierung über Alglib nach ähnlichen kurzen Zeichenketten (300) in der millionsten Zeichenkette. Kann NumPy das auch?
Schnelles Auffinden ähnlicher kurzer Zeichenfolgen in einer langen Zeichenfolge.
Ist es optimaler, Alglib zu verwenden?
Ergebnis.
Mehr als acht Sekunden solche Implementierung durch Alglib sucht in der millionsten Zeichenfolge ähnlich der kurzen Zeichenfolge (300). NumPy kann das auch?
Und wie werden Sie die erhaltene Matrix auswerten? Ich verstehe das Prinzip einer solchen Auswertung nicht.
Und wie werden Sie die resultierende 300*1000000-Matrix auswerten? Ich verstehe das Prinzip einer solchen Schätzung nicht.
Diese Implementierung benötigt mehr als sechs Sekunden, um Alglib nach einer millionsten Zeichenkette zu durchsuchen, die einer kurzen Zeichenkette ähnelt.
Ich brauche im Durchschnitt auch etwa 6 Sekunden.
Ich habe mehrere Durchläufe gemacht.
aber ich habe es auf die übliche Art und Weise gemacht, ich habe nicht nach irgendwelchen raketenwissenschaftlichen Lösungen gesucht.
Ich habe auch einen Durchschnitt von etwa sechs Sekunden.
Ich habe ein paar Läufe gemacht
aber ich habe es auf die übliche Weise gemacht, ich habe nicht nach irgendwelchen raketenwissenschaftlichen Lösungen gesucht.
Welche Art von R haben Sie?
Microsofts R verwendet die Intel-Bibel für Vektoren und Matrizen....
Was ist Ihr R?
Microsoft R verwendet die Intel-Bibel für Vektoren und Matrizen....
regelmäßig...
aber ich habe die Funktion in C++ in R geschrieben.
normal
Ich frage mich, ob Microsoft R + intel = ponts oder wirklich schneller?
Ich frage mich, ob Microsoft R + Intel = ponts oder wirklich schneller?
Ich habe es nie ausprobiert, aber ich bin auch neugierig.
Aber ich interessiere mich für allgemeine Geschwindigkeitssteigerung bei allen Aktionen, nicht nur Matrizen und Vektoren