Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Sie könnten auch die gleichen Eingaben wegwerfen. Berechnen Sie für jede Spalte die durchschnittliche Abweichung voneinander. Auf diese Weise können die beiden ähnlichsten Spalten gefunden werden, von denen eine verworfen werden kann. Welche der beiden, kann durch die durchschnittliche Abweichung über alle Spalten, usw. gezählt werden.
Optisch sind alle Gewichte in zwei Gruppen unterteilt. Wenn man sie nach Bedeutung/Nicht-Bedeutung einteilen will, dann stechen 5,11,7,1,3,9 deutlich heraus, dieser Satz ist meiner Meinung nach ausreichend.
Das ist die richtige Lösung!
Ich wusste nicht, dass der NS so etwas kann. Das ist eine Offenbarung für mich.
Es hat sich herausgestellt, dass NS Wechselwirkungen simulieren kann.
Ich schulde Ihnen einen Preis. Ich danke Ihnen!
Es stimmt, dass die NS keine Vorstellung von der Art des Musters vermitteln. Das heißt, die Interpretierbarkeit des Modells ist in Frage gestellt.
Ich werde die Logik für die Erstellung des Datensatzes später veröffentlichen und über die Art der Abhängigkeit sprechen.
Optisch sind alle Gewichte in zwei Gruppen unterteilt. Wenn man sie nach Bedeutung/Nicht-Bedeutung einteilen will, dann stechen 5,11,7,1,3,9 deutlich hervor, dieser Satz ist meiner Meinung nach ausreichend.
Wenn Sie daran interessiert sind, versuchen Sie, jeden signifikanten Prädiktor aus dem Datensatz zu entfernen, das NS neu zu trainieren und das Bild mit Gewichten auszugeben. Ich denke, es wird eine Überraschung geben.
Dies ist bereits aus dem Auftrag heraus. Um das Thema zu erweitern.
Wenn Sie daran interessiert sind, können Sie versuchen, einen beliebigen signifikanten Prädiktor aus dem Datensatz zu entfernen und das NS neu zu trainieren und ein Bild der Gewichte anzuzeigen. Ich denke, es wird eine Überraschung geben.
Dies ist bereits ausgeschlossen. Um das Thema zu erweitern.
Der Ofen ist ein sehr wichtiger Teil der Inneneinrichtung in dem Sinne, dass man immer vor ihm tanzen sollte.
Dr.Trader
Ihr Beispiel mit NS sagt nur aus, dass NS die von Ihnen genannten Prädiktoren mehr mochte und die anderen nicht. Algorithmen, die solche Dinge tun, gibt es wie Sand am Meer.
All dies wäre in Ordnung, wenn eine solche Auswahl unter Prädiktoren getroffen wird, die für die Zielvariable relevant sind, eine Vorhersagekraft haben und Vorhersagefähigkeit besitzen.
In meiner Praxis gibt es immer Prädiktoren unter einer beliebigen Menge von Prädiktoren, die keinen (oder nur einen sehr schwachen) Bezug zur Zielvariablen haben. Das Problem ist also, dass die meisten Algorithmen, einschließlich NS, bei einer gewissen Anzahl solcher Rauschprädiktoren oder einer zufälligen Auswahl ihrer Werte nicht in der Lage sind, informative Prädiktoren von den Rauschprädiktoren zu unterscheiden.
Daher wird "Stove-Piping" als eine Maßnahme definiert, die zunächst den ursprünglichen Satz von Prädiktoren von den hoffnungslosen, verrauschten Prädiktoren befreit und dann...
PS.
Ich habe nicht mit NS gearbeitet, aber Random Forests neigen dazu, bei einer bestimmten Menge von Rauschprädiktoren informative Prädiktoren gemäß ihrem eingebauten Algorithmus zu verwerfen. Infolgedessen bieten sie bei Lärm eine außergewöhnliche Leistung mit einem Fehler von weniger als 5%!
SARP
Das Vorhandensein von Rauschprädiktoren führt zwangsläufig zu einer Umschulung des Modells mit allen Konsequenzen für die reale Welt
Der Kaminofen ist ein sehr wichtiger Teil der Inneneinrichtung, so dass man immer um ihn herum tanzen sollte.
Dr.Trader
Ihr Beispiel mit NS sagt nur aus, dass NS die von Ihnen genannten Prädiktoren mehr mochte und die anderen nicht. Algorithmen, die solche Dinge tun, gibt es wie Sand am Meer.
All dies wäre in Ordnung, wenn eine solche Auswahl unter Prädiktoren getroffen wird, die für die Zielvariable relevant sind, eine Vorhersagekraft haben und Vorhersagefähigkeit besitzen.
In meiner Praxis gibt es immer Prädiktoren unter einer beliebigen Menge von Prädiktoren, die keinen (oder nur einen sehr schwachen) Bezug zur Zielvariablen haben. Das Problem ist also, dass die meisten Algorithmen, einschließlich NS, bei einer gewissen Anzahl solcher Rauschprädiktoren oder einer zufälligen Auswahl ihrer Werte nicht in der Lage sind, informative Prädiktoren von den Rauschprädiktoren zu unterscheiden.
Daher wird "Stove-Piping" als eine Maßnahme definiert, die zunächst den ursprünglichen Satz von Prädiktoren von den hoffnungslosen, verrauschten Prädiktoren befreit und dann...
PS.
Ich habe nicht mit NS gearbeitet, aber Random Forests neigen dazu, bei einer bestimmten Menge von Rauschprädiktoren informative Prädiktoren gemäß ihrem eingebauten Algorithmus zu verwerfen. Infolgedessen bieten sie bei Lärm eine außergewöhnliche Leistung mit einem Fehler von weniger als 5%!
SARP
Das Vorhandensein von Rauschprädiktoren führt zwangsläufig zu einer Umschulung des Modells mit allen Konsequenzen für die realen
NS hat sehr gut abgeschnitten.
Random Forest könnte eine solche Aufgabe mit der Interaktion einer Reihe von Variablen nicht bewältigen. Und die individuelle Signifikanz der einzelnen Prädiktoren war absichtlich null.
Schön, dass es geklappt hat :) Danke für den Preis.
Ich habe versucht, einen Eingang zu entfernen (4 Fälle) - wenn ich input_5 oder input_9 entferne, dann funktioniert nichts mehr, neuronics mit der gleichen Konfiguration lernt nicht einmal zu einem Fehler von weniger als 50%, sondern gibt nur entweder 0 oder 1 in einem größeren Fall aus.
Wenn ich input_20 entferne, ist alles in Ordnung, das Ergebnis ist korrekt. Aber komische Sache über input_15, wenn ich es entfernen, dann Neuron nicht einmal richtig trainieren, Probleme sind die gleichen wie wenn ich entfernen input_5 oder input_9. Ich habe es nicht weiter getestet.
Ich habe eine Datei mit R-Code für das Training von Neuronen angehängt, falls Sie interessiert sind. Es handelt sich im Grunde nur um einen leicht veränderten Code aus dem Protokoll von Rattle.
Schön, dass es geklappt hat :) Danke für den Preis.
Ich habe versucht, einen Eingang zu entfernen (4 Fälle) - wenn ich input_5 oder input_9 entferne, dann funktioniert nichts mehr, neuronics mit der gleichen Konfiguration lernt nicht einmal zu einem Fehler von weniger als 50%, sondern gibt nur entweder 0 oder 1 in einem größeren Fall aus.
Wenn ich input_20 entferne, ist alles in Ordnung, das Ergebnis ist korrekt. Aber komische Sache über input_15, wenn ich es entfernen, dann Neuron nicht einmal richtig trainieren, Probleme sind die gleichen wie wenn ich entfernen input_5 oder input_9. Ich habe es nicht weiter getestet.
Ich habe eine Datei mit R-Code für das Training von Neuronen angehängt, falls Sie interessiert sind. Es handelt sich im Grunde nur um einen leicht veränderten Code aus dem Protokoll von Rattle.
Nun, im Allgemeinen ist der Prozess klar, das Neuron versucht einfach, die verfügbaren Daten in eine Logik einzupassen, und wenn einige der Eingaben keine neuen Informationen bringen, minimiert es deren Auswirkungen, damit sie nicht schaden. Ich stimme zu, dass es unwahrscheinlich ist, komplexe Zusammenhänge zwischen den Inputs zu finden.
Auch das nnet-Paket in R ist nicht gerade ein herkömmliches neuronales Netz. Aus der Beschreibung geht hervor, dass es sich um Lernen zweiter Ordnung handeln sollte. Normalerweise ändern sich bei Neuronen die Gewichte entsprechend den Ableitungen, aber hier ändern sie sich entsprechend den Ableitungen der Ableitungen. Und während des Trainings wird eine Art "hessische" Matrix erstellt, die wichtige Daten über alle Gewichte für alle Trainingsbeispiele auf einmal speichert. Sie sagen, es ist sehr cool, dieses Paket muss stark sein.https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_Бройдена_-_Флетчера_-_Гольдфарба_-_Шанно - Ich verstehe es nicht, aber das ist, wenn jemand ein Mathematiker ist, dann finden Sie es heraus.