Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2407
Es ist ein Kinderspiel, darüber zu diskutieren, welches Modell besser ist. Vor etwa 7 Jahren habe ich unter diesem Mist gelitten.
wie man neue informative Features generiert - YES
wie man objektive Fitnessfunktionen für den Markt erstellt - YES
wie man eingehende Informationen umwandelt - YES
wie man marktangepasste Funktionen entwickelt - YES
aber die Diskussion darüber, was besser ist NS oder Forrest auf den gleichen leeren Daten ist nur FEIS PALM...
die Fehlerdifferenz zwischen all den Dutzenden verschiedener MO-Algorithmen beträgt 0,5 - 2%
2% Carl!!! wir müssen etwas diskutieren, das eine Lücke von 20-30% ergibt
Wenn die Zeichen informativ sind, wird jede AMO gut funktionieren, das Gegenteil ist ebenfalls der Fall!!!!
Dies sind die Worte eines Mannes, der nichts von dem versteht, was er in diesem Thread seit JAHREN diskutiert.
Der "Fehlerunterschied" bei einem Vorwärtstest zwischen konventioneller stummerlinearer Regression und NS kann MEHR als 20-30% betragen und nicht zugunsten des Netzes ausfallen.
Und das lässt sich leicht überprüfen und nachweisen.
Deshalb sind Netzwerke die übliche Lösung
Demo
Blaue Kurve (GBP D1 - GBP LineReg), orange Kurve(GBP D1 - GBP NN).
Lernstichprobe 2009-2020, Ausblick 2021.
Die unabhängigen Variablen sind die gleichen.
Bitte senden Sie mir die Daten im Format der Vorzeichen, des Ziels, der Neuronenausgänge, der Regressionsausgänge und der Beschriftungen, wobei trace für test steht
)Nein, ich kann die Schilder nicht zurücksetzen.
Warum?
Nun, das ist bereits mein Know-how.
Wenn Sie also eine Matrix von vorgefertigten Funktionen und ein vorgefertigtes Ziel ins Spiel bringen, verrät das Ihr technisches Know-how?
Dmitry, du bist ein Genie! )) Ich gehe jetzt besser ein Buch lesen ...
Wenn Sie also eine Matrix von vorgefertigten Merkmalen und ein vorgefertigtes Ziel einfügen, werden Sie dann Ihr technologisches Know-how offenbaren?
Dmitry, du bist ein Genie! )) Ich gehe besser ein Buch lesen.
Danke!