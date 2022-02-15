Heruntergeladenen Indikator aus dem Forum verwenden zum Programmieren
Mit der Funktion iCustom().
Übrigens hier sind alle Funktionen gelistet, man kann dort mit CTRL-F nach Stichwörtern suchen: https://www.mql5.com/en/docs/indicators/icustom.
Außerdem, wenn man den Cursor auf eine integrierte Funktion stellt (sind farblich hervorgehoben) und F1 drückt kommt man sofort zur Hilfe, die meist auch Beispiele enthält.
Hallo Carl,
bin die Doku durchgegangen funktioniert leider nicht :D
Bei dem Indicator den ich da im Link habe (natürlich habe ich den Kompiliert) und schon auf einem Chart angesetzt.
Ich habe aber das Problem, der wird ja im Metatrader als nur Sueprtrand unter Indikatoren angezeigt:
Welchen Namen gibt man denn jetzt von hier aus dem Code an? Ist es die Description, ist es indicator_label1???
Habe als Input Variablen folgendes geschrieben:
und wollte den jetzt so benutzen:
bekomme aber dise _Fehlermeldungungen:
Wäre cool, wenn du das mit genau diesem Indikator zeigen könntest :-)
Danke im Voraus :-)
Als Anfänger sollte man sich an funktionierenden Beispielen orientieren - erspart viel Zeit und Ärger!
Such mal nach iCustom - gleich auf der ersten Seite findet sich der Artikel: How to call indicators in MQL5 (https://www.mql5.com/en/articles/43).
Um zur deutschen Übersetzung zu schalten (wenn es eine gibt) einfach in der Url das /en/ durch /de/ zu ersetzen.
Da llies mal:
- Wann, wie und wo iCustom aufgerufen wird,
- wie im Weiteren mit dem Handel gearbeitet wird.
Ich kann Dir versichern:
- Es gibt fast nichts, was nicht für MQL5 bereits programmiert wurde.
- Daher ist erst Suchen in 99% der Fälle viel schneller als alles selber machen: Copy & Paste statt Buchstabe um Buchstabe zu tippen.
Hier weiter Literatur für Anfänger:
https://www.metatrader5.com/de/metaeditor/help/development/debug
https://www.mql5.com/de/articles/2041 // Die Fehlerverarbeitung und Protokollierung in MQL5
https://www.mql5.com/de/articles/272
https://www.mql5.com/de/articles/35 // Einführung in MQL5: Schreiben eines einfachen Expert Advisor und benutzerdefinierten Indikators, Siehe Ende: Starten und Debuggen
https://www.mql5.com/de/articles/654 // Zur Fehlerbehebung von MQL5-Programmen (Debugging)
Hi Carl, ich habe Informatik studiert. Auch wenn ich kein reiner Programmierer bin und das sehr sehr selten mache, behersche ich die Grundlagen.
Aber man muss schon sagen das der Compiler im Metatrader schon scheiße ist, aus meiner Sicht.
Aber egal. Es liegt definitiv beim Funktionsaufruf der ICustom Funktion. Denn wenn die die beiden Zeilen 480 / 481 auskommentiere bekomme ich keine Fehler:
Aus meienr Sicht mache ich alles richtig. Habe halt noch nie eine iCustom benutzt, aber wüsste natürlich gerne die Lösung, falls mir jemand helfen kann. Sonst muss ich das wohl mal in den englischen Chat packen.
Wie, wenn der der Kompiler schreit? Geh mal davon aus (so wie ich auch), dass viele eher der Kompiler recht hat als sein Nutzer.
Der Name der Funktion ist gleich dem der Variablen. Wäre nicht passiert, wenn Du es so gemacht hättest, wie im Text des Artikels.
Hi CArl,
ich gehe ja nicht davon aus das der Compiler nicht unrecht hat. Nur bei manchen Fehlern sagt er halt nicht in welcher Zeile oder so (Beispiel rechte Klammer fehlt).
Auf jedenfall welche der Variablen soll es denn sein?
Ich habe die Zeile 4 und 9 ausprobiert, und es hat sich nichts geändert.
Habe sogar den Indikator umbenannt und überall in Zeile 4 und 9 "Supertrend" hingeschrieben um das Ganze zu vereinfachen, das habe ich natürlich kompiliert (Ohne Fehler), aber wenn ich den Code einbauen will, klappt es immernoch nicht.
Lies den Artikel: https://www.mql5.com/en/articles/43
Die deutschen Übersetzungen kriegst Du, wenn Du /en/ durch /de/ in der Url ersetzt.
Sorry Carl,
das bringt mich nicht weiter.
Habe den Artikel durchgelesen. Das einzige was auffällt ist, das es keine OnTick Funktion gibt oder eine Indicator Create.
Laut dem Artikel und in den anderen Artikeln steht drin das er in dem Ordner Indikator schaut und in den Unterordnern.
Auch das habe ich alles probiert von der Bezeichnung her. Die Standardtechnischen Indikatoren bringen nicht so ein Fehler, davon habe ich schon gefühlt jeden rogrammiert.
Beide Dateien habe ich im Anhang.
Habe natürlich auch einen anderen Indikator ausprobiert, der Benutezrdefiniert ist, hat auch nicht funktioniert. Bin mit meinem Latein am Ende
Hallo zusammen,
wie kann ich einen heruntergeladenen Indikator im Code benutzen?Ich habe mir hier diesen heruntergeladen, kann den auch im Chart verwenden bei Metatrader, aber wie kann ich auf den beim code zugreifen?
https://www.mql5.com/de/code/23030
Und eine andere Frage noch, wie kann ich die Farben im Code beim Indikator ändern.
Wenn ich beispielsweise mehrere Moving Average benutzern, will ich die farblich unterscheiden können.