Backtest von bis 20 Jahre - Seite 2

Neuer Kommentar
 
MT5Alex #:
der kann mir leider auch nich weiter helfen

Denk nicht schau nach, Tickdaten sind sehr umfangreich! Und 20 Jahre zurück macht eigentlich keinen Sinn, denn vor 20 Jahren verhielten sich die Märkte ganz anders!!

Fank ersteinmal klein an und dann ...

 
Carl Schreiber #:

Denk nicht schau nach, Tickdaten sind sehr umfangreich! Und 20 Jahre zurück macht eigentlich keinen Sinn, denn vor 20 Jahren verhielten sich die Märkte ganz anders!!

Fank ersteinmal klein an und dann ...

also das is eig nicht mein problem, weil meine EA´s alle auf Prozente ausgelegt sind. heißt z.b. für Gold betrachte ich die tage von vor 20 Jahren und die von heute. hierbei betrachte ich die bewegungen als %e. somit kann ich die ticks und tage von damals mit heute vergleichen und in meine backteasts einbinden. der einzige unterschied ist halt ein TP von z.b. 1% sind heute eher so 12 Punkte und damals 2. Fakt ist aber er hat die 1% damals schon erreicht und macht es heute immer noch. zumindest will ich das mit meinen Backteast über 20 definieren (also den %wet)

daher brauch ich nach wie vor ihre Hilfe bitte! wie mach ich das mit dem editor?


PS: ich hoffe sie können meine gedanken nachvolliehen?


MBG

 

" wie mach ich das mit dem editor?" - Wie mache ich was mit dem Editor?

 

damit meine ich ihren punkt 3
"Geh mal mit dem Profiler (im Editor unter Debug) darüber. " und poste den code


wie mache ich das genau?

 

??

So:


 
Carl Schreiber #:

??

So:


ich raffs nich oder bin echt zu blöd dafür. in meinem editor habe ich nur die ansicht im anhang und wenn ich das auf new mache kann ich meinen EA nicht hinein laden. thx für die ganzen toutorial, aber ehrlich gesagt verstehe ich nur bahnhof als nicht programmierer.

Dateien:
Unbenannt.PNG  119 kb
 
Wenn Du nicht liest, kann man Dir nicht helfen. Hier: https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/startworking steht als erstes wie man ein (demo-)Konto eröffnet. Damit kommen Kurse, Konditionen und alles was man zum Handel braucht.
 
der Umgang mit dem MT5 ist mir schon geläufig. Da habe ich bereits mehrer Konten und Tade.ABer von dem Editor habe 0 Ahnung.
Ich will doch nurwissen wie ich Ihnen den Code bereitstellen kann, nich mehr und nich weniger. Ich bin kein Programmierer und will mich nich rumschlagen mit iwelchen codes oder so. Ich will wissen warum mein Backteast von über 20 Jahren immer noch keine resultate abwirft!?
 
MT5Alex #:
der Umgang mit dem MT5 ist mir schon geläufig. Da habe ich bereits mehrer Konten und Tade.ABer von dem Editor habe 0 Ahnung.
Ich will doch nurwissen wie ich Ihnen den Code bereitstellen kann, nich mehr und nich weniger. Ich bin kein Programmierer und will mich nich rumschlagen mit iwelchen codes oder so. Ich will wissen warum mein Backteast von über 20 Jahren immer noch keine resultate abwirft!?

Da wird dir nur übrig leiben, selbst den umgang mit dem editor und coding hu lernen oder jjemanden dafür zu bezahlen der das für dich übernimmt.

warum soll sich jemand kostenlos damit befassen wenn du selber kein interesse daran hast?

1234
Neuer Kommentar