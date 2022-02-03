Backtest von bis 20 Jahre - Seite 2
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
der kann mir leider auch nich weiter helfen
Denk nicht schau nach, Tickdaten sind sehr umfangreich! Und 20 Jahre zurück macht eigentlich keinen Sinn, denn vor 20 Jahren verhielten sich die Märkte ganz anders!!
Fank ersteinmal klein an und dann ...
Denk nicht schau nach, Tickdaten sind sehr umfangreich! Und 20 Jahre zurück macht eigentlich keinen Sinn, denn vor 20 Jahren verhielten sich die Märkte ganz anders!!
Fank ersteinmal klein an und dann ...
also das is eig nicht mein problem, weil meine EA´s alle auf Prozente ausgelegt sind. heißt z.b. für Gold betrachte ich die tage von vor 20 Jahren und die von heute. hierbei betrachte ich die bewegungen als %e. somit kann ich die ticks und tage von damals mit heute vergleichen und in meine backteasts einbinden. der einzige unterschied ist halt ein TP von z.b. 1% sind heute eher so 12 Punkte und damals 2. Fakt ist aber er hat die 1% damals schon erreicht und macht es heute immer noch. zumindest will ich das mit meinen Backteast über 20 definieren (also den %wet)
daher brauch ich nach wie vor ihre Hilfe bitte! wie mach ich das mit dem editor?
PS: ich hoffe sie können meine gedanken nachvolliehen?
MBG
" wie mach ich das mit dem editor?" - Wie mache ich was mit dem Editor?
damit meine ich ihren punkt 3
"Geh mal mit dem Profiler (im Editor unter Debug) darüber. " und poste den code
wie mache ich das genau?
??
So:
Im übrigen lies mal hier:
https://www.mql5.com/de/docs/runtime/running
https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/startworking
https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/startworking/start_advanced
https://www.mql5.com/de/articles/447 Schneller Einstieg in MQL5
https://www.mql5.com/de/articles/496 // Quickstart for newbies
https://www.mql5.com/de/articles/211 // Orders, Positions und Abschlüsse in MetaTrader 5
https://www.mql5.com/de/articles/10293 // Learn Why and How to Design Your Algorithmic Trading System
https://www.mql5.com/de/forum/296230 // How to start with MQL5: Usefull Hints and lots of code!!
Search for cookbook ode Kochbuch
https://www.mql5.com/de/articles/100
https://www.mql5.com/de/articles/481
https://www.mql5.com/de/articles/750
https://www.mql5.com/de/articles/447 Schneller Einstieg in MQL5
??
So:
ich raffs nich oder bin echt zu blöd dafür. in meinem editor habe ich nur die ansicht im anhang und wenn ich das auf new mache kann ich meinen EA nicht hinein laden. thx für die ganzen toutorial, aber ehrlich gesagt verstehe ich nur bahnhof als nicht programmierer.
Ich will doch nurwissen wie ich Ihnen den Code bereitstellen kann, nich mehr und nich weniger. Ich bin kein Programmierer und will mich nich rumschlagen mit iwelchen codes oder so. Ich will wissen warum mein Backteast von über 20 Jahren immer noch keine resultate abwirft!?
der Umgang mit dem MT5 ist mir schon geläufig. Da habe ich bereits mehrer Konten und Tade.ABer von dem Editor habe 0 Ahnung.
Ich will doch nurwissen wie ich Ihnen den Code bereitstellen kann, nich mehr und nich weniger. Ich bin kein Programmierer und will mich nich rumschlagen mit iwelchen codes oder so. Ich will wissen warum mein Backteast von über 20 Jahren immer noch keine resultate abwirft!?
Da wird dir nur übrig leiben, selbst den umgang mit dem editor und coding hu lernen oder jjemanden dafür zu bezahlen der das für dich übernimmt.
warum soll sich jemand kostenlos damit befassen wenn du selber kein interesse daran hast?