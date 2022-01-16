Backtest Ergebnisse in .xml - formatierungsprobleme - Seite 2
Also ich konnte Deine Datei rsqaure.xml ohne Probleme in LO-CaLc öffnen.
Ich versteh das problem noch immer nicht weils ja auch keins gibt. Sorry, aber lern excel wenn du mit dem dateformat nicht einverstanden bist.
excell erkenn automatisch ob es sich um amerikanisches oder deutsches format handelt. Das muss man beim einlesen halt richtigstellen
genau und hier sieht man, dass für jedes Pass nicht eine gleitkommazahl, wie im mt5, sondern ein integer von scheinbar beliebigem wert gespeichert wird:
Pass ist der Durchlauf, also Integer, aber auch Zahlen wie 42,1234 sind Integer, eben zwei getrennt durch Komma, denn das Terminal verwendet eine englische Formatierung.
Glaube das ist keine Zahl im gesammten das sind 2 Zahlen.
Der genetische optimierer hat eine Generation 1. Zahl und den Pass 2. Zahl.
Man kann das als Array mit 2 Dimensionen sehen.
Stellt man den genetic optimierer aus kommen normal integer zahlen als pass