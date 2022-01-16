Backtest Ergebnisse in .xml - formatierungsprobleme
Hallo zusammen.
Ich möchte meine BT-Ergebnisse als Datei exportieren. Momentan mache ich das noch händisch, und speichere diese als .xml ab.
Wenn ich diese mit excel öffne, zeigt es mir leider die Durchlaufnummer falsch an (vergleich der zwei Bilder)
Ich dachte, es könnte an der Zellformatierung von Excel liegen.. falsch gedacht. Wenn man die .xml Datei ansieht (siehe Anhang) sieht man, dass bei >Pass< ebenfalls keine Gleitkommazahl, sondern nur Ganzzahlen aufgelistet sind. Scheint wohl eine Sache vom MT5 Tester zu sein... Achja! Die Durchlaufnummer aus dem Mt5 Tester ist wahrscheinlich deshalb eine Fließkommazahl, weil ich mit einem Multicurrency ea arbeite...
Irgendwelche Ideen?
Verstehe das problem nicht, das kann man ja excel sagen beim importieren wie man das format ändern will
Verstehe das problem nicht, das kann man ja excel sagen beim importieren wie man das format ändern will
Dann leben wir mal damit :)
