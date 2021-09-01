Chartverschiebung bearbeiten?

Neuer Kommentar
 

Hallo, kann ich die Chartverschiebung anpassen, aber nicht ganz deaktivieren? Brauche eine kleinere Lücke zwischen Chart und Preisskala.

Danke!

 

Die Zeitskala kann mit:


aus der Menüzeile verändert werden, die Preisskala mit der Maus: recht auf den Preisen die linke Maustaste drücken und nach oben und unten ziehen.

 
Carl Schreiber #:

Die Zeitskala kann mit:


aus der Menüzeile verändert werden, die Preisskala mit der Maus: recht auf den Preisen die linke Maustaste drücken und nach oben und unten ziehen.

Ja dafür gibts den Parameter ChartShift

 
Carl Schreiber #:

Die Zeitskala kann mit:


aus der Menüzeile verändert werden, die Preisskala mit der Maus: recht auf den Preisen die linke Maustaste drücken und nach oben und unten ziehen.

Das meinte ich nicht, ich spreche von der Chartverschiebung. Im Bild sieht man was ich meine. Man kann sie ja ganz deaktivieren, aber ich möchte sie nur etwas verkleinern, geht das?
 
f.privatus #:
Das meinte ich nicht, ich spreche von der Chartverschiebung. Im Bild sieht man was ich meine. Man kann sie ja ganz deaktivieren, aber ich möchte sie nur etwas verkleinern, geht das?

Ja die meinte ich auch, ChartSetInteger() das kenne ich das problem

 
f.privatus #:
Das meinte ich nicht, ich spreche von der Chartverschiebung. Im Bild sieht man was ich meine. Man kann sie ja ganz deaktivieren, aber ich möchte sie nur etwas verkleinern, geht das?
Nein das geht nicht - mir ist nichts bekannt.
 
Carl Schreiber #:
Nein das geht nicht - mir ist nichts bekannt.

aber sicher geht das

ChartSetInteger(0,CHART_SHIFT, "hier der Wert den du willst")

dann geht das, kannst in einem script machen, weil der bleibt dann so

 

Ah - interessant, das war mir neu.

Danke!

 
Carl Schreiber #:

Ah - interessant, das war mir neu.

Danke!

Was mich mehr wundert, das es nur über mql5 geht und du es nicht in den einstellungen festlegen kannst, aber das ist halt mq.

inkonsistent wie immer. Wenn ich mir da andere plattformen so ansehe, das geht besser

 
amando #:

aber sicher geht das

dann geht das, kannst in einem script machen, weil der bleibt dann so

Wie gehe ich vor, das zu ändern? Ich kenne mich damit nicht aus...

 
f.privatus #:

Wie gehe ich vor, das zu ändern? Ich kenne mich damit nicht aus...

Noob
Probier mal diese beiden Tasten.
Neuer Kommentar