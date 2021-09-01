Chartverschiebung bearbeiten?
Die Zeitskala kann mit:
aus der Menüzeile verändert werden, die Preisskala mit der Maus: recht auf den Preisen die linke Maustaste drücken und nach oben und unten ziehen.
Ja dafür gibts den Parameter ChartShift
Ah - interessant, das war mir neu.
Danke!
Was mich mehr wundert, das es nur über mql5 geht und du es nicht in den einstellungen festlegen kannst, aber das ist halt mq.
inkonsistent wie immer. Wenn ich mir da andere plattformen so ansehe, das geht besser
Hallo, kann ich die Chartverschiebung anpassen, aber nicht ganz deaktivieren? Brauche eine kleinere Lücke zwischen Chart und Preisskala.
Danke!