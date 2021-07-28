MQL VPS server location
Hello,
the suggested server location for "FXOpen-ECN Live Server" is Moscow and has more than 16 ms latency, although trading is located in London. Is it possible to manually choose the location, because Moscow cannot be best?
Thanks for help.
Best regards
Johannes
Wie können hier deutsch reden :)
Welche Server vom Broker angeboten werden ist hier zu sehen. wenn man im Terminal unten rechts auf das Felds klickt:
Wobei für die automatische Serverwahl nicht nur die Ping-Zeit entscheidend ist, sondern auch die Paketverluste.
Aus dieser Liste kann man dann auch wählen, statt aktuell EU3 böte sich der Server EU 1 an.
Could MQL tech staff please have a look why ping to "FXOpen-ECN Live Server" using a MQL VPS is so bad. There should be a nomal low digit ping since it is located in London.
Thanks!
Wir können hier immer noch deutsch sprechen.
Für die Latenzeiten ist der Broker verantwortlich - MQ kann, will wird da nichts machen (trotz Englisch und auch in russisch nicht ;)
Wenn ein System so sensibel ist, wird es nie profitabel werden, weil die Broker in schwierigen Zeiten mit schnellen Kursentwicklungen schnell einmal einen Gang 'runterschalten und keine Kurse stellen. Stops werden damit zur Makulatur.
Siehe den Crash des CHF am 31.12.14, ein Broker, Alpari GB, ging Bankrott, weil die Kunden nicht rechtzeitig zahlen konnten.
