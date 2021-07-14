Expert Advisor im Markt gekauft, läuft jedoch nicht auf dem MQL VPS Server
Was sagen die Logs? Läuft nicht ist etwas wenig für eine Hilfestellung.
Carl Schreiber:Es kommt failed to load program
Carl Schreiber:Anbei Screenshot
Dateien:
20210707_115518.jpg 7844 kb
Ist denn vor dem Migrieren der Programmhandel erlaubt?
Einerseits in der Menüzeile des Terminals:
andererseits im ersten Tab beim Start des/der EAs im Einstellungsfenster:
Carl Schreiber:
Dann müsste oben rechts auf dem Chart ein kleines 'grünes' Männchen erscheinen - kein rotes.
Dann müsste oben rechts auf dem Chart ein kleines 'grünes' Männchen erscheinen - kein rotes.
Guten Morgen,
meines Wissens muss dies nicht angeklickt werden wenn man auf VPS migriert, hab da bei keinem EA gemacht und alle laufen. Jeder EA auf dem VPS handelt automatisch, man kann ihn ja auch nicht direkt stoppen sondern muss ihn ja weg migrieren wieder. Wenn ich auf dem Terminal ihn auf Grün setz handelt er ja dort auch und auf dem VPS gleichzeitig. Problem ist der Upload/Migration, was immer fehlschlägt egal welche Input Einstellung.
Hallo zusammen,
ich habe den EA <gelöscht - keine Diskussion über Produkte> im Markt gekauft, nachdem der Backtest positiv war.
Ich wollte ihn dann auf mein VPS Server migrieren, da läuft der jedoch nicht, in der Beschreibung
steht auch nichts davon das er nicht läuft, es lediglich die Standardeinstellungen drin.
Verkäufer reagiert leider nicht.
Was für Möglichkeiten gibt es, ich habe keine Lust mein Laptop im Dauerbetrieb laufen zu lassen,
wie bekomme ich meine Zahlung wieder zurück?
Danke